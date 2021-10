4:0 gegen den Tabellendritten – Kloten gelingt die Revanche – und wie eindrücklich Der EHC gewinnt das Spitzenspiel gegen La Chaux-de-Fonds ohne Gegentreffer. Eric Faille steuert zwei Tore zum Heimsieg bei. Dominic Duss

Die Klotener bejubeln das 1:0 durch Topskorer Marc Marchon: Am Ende feiern sie ihren achten Sieg in Folge – und den ersten der Saison über Verfolger La Chaux-de-Fonds. Foto: Robert Pfiffner

2:6 hatte Kloten das erste Spiel der Saison in La Chaux-de-Fonds verloren. Mit einem 4:0-Heimsieg revanchiert sich der EHC für die Klatsche. Er verhindert den neunten Erfolg in Serie der Neuenburger und feiert seinerseits den achten hintereinander.

In der Schlussphase muss sich Goalie Sandro Zurkirchen seinen ersten Shutout der Meisterschaft hart verdienen. La Chaux-de-Fonds agiert mit sechstem Feldspieler in doppelter Überzahl. Doch die Klotener stören auch im dritten Boxplay früh und energisch. Eric Faille kommt von der Strafbank und schiebt den zuerst am leeren Tor vorbei gekullerten Puck zum 4:0 ein. Die EHC-Fans sind begeistert.