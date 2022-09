Eishockey: Transfer-News des EHC – Kloten holt Axel Simic von Davos Die Zürcher Unterländer ergänzen ihr Kader mit dem Schweizer Stürmer. Der 23-Jährige unterzeichnete bis Sommer 2024. Der EHC muss ohne Dario Meyer in die Saison starten. Dominic Duss

Bald im Kloten- statt Davos-Dress zu sehen: Alex Simic wechselt per sofort zum Aufsteiger. Foto: Martin Meienberger (freshfocus)

Der EHC Kloten hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Per sofort stösst Axel Simic vom HC Davos zum Aufsteiger. Der 23-Jährige unterschrieb am Schluefweg einen Zweijahres-Vertag. 15 Skorerpunkte (9 Tore) sammelte er in der letzten Saison in 43 Spielen. Der 1,74 m grosse Flügel gilt als Goalskorer. In der National League hat Simic für Lausanne, die ZSC Lions und Davos insgesamt 123 Partien absolviert.