Klares 6:0 im Zürcher Derby – Kloten lässt dem EHCW keine Chance Drei Tage nach dem 1:10 gegen Ajoie verlieren die Winterthurer auch gegen Kloten zuhause mit 0:6 hoch. Obwohl die Leistung besser war. Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Daniel Guntern war dauernd unter Druck. Foto: Madeleine Schoder

Wenn ein Topteam der Swiss League wie Kloten gut spielt gegen eines wie der EHCW, der im unteren Tabellendrittel kämpft, dann gibt es am Ausgang des Spiels keine Zweifel. So wars am Dienstag in der Zielbau-Arena. Anders als vor zwei Wochen, als Kloten gegen die Winterthurer kurz zittern musste, ehe es sich 6:3 durchsetzte, zeigte der Aufstiegsfavorit diesmal eine makellose Leistung und gewann mit 6:0 eher zu knapp als zu hoch.

EHC Winterthur – EHC Kloten 0:6 Infos einblenden (0:2, 0:2, 0:2). – Zielbau-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Eichmann/Castelli; Cattaneo/Kehrli. – Tore: 2. Figren (Spiller) 0:1. 11. Spiller (Kindschi, Figren/Ausschluss Arnold) 0:2. 23. Altorfer (Ganz/Ausschluss Torquato) 0:3. 35. Obrist (Kellenberger) 0:4. 41. (40:41) Gähler (Spiller) 0:5. 47. Figren (Kindschi, Faille/Ausschluss Oejdemark) 0:6. – Strafen: 6-mal 2 plus 1-mal 10 (Arnold) gegen den EHCW, 4-mal 2 gegen Kloten. – EHCW: Guntern; Birchler, Küng; Oejdemark, Engeler; Raggi, Pozzorini; Hunziker, Sigg; Arnold, Allevi, Bleiker; Haldimann, Torquato, Brace; Wieser, Hess, Puide; Oana, Krayem, Sluka. – Kloten: Dominic Nyffeler; Steiner, Stämpfli; Gähler, Bartholet; Ganz, Kindschi; Seiler, Back; Knellwolf, Kellenberger, Obrist; Figren, Faille, Spiller; Forget, Marchon, Altorfer;Truttmann, Füglister, Staiger. – Bemerkungen: EHCW ohne Braus (gesperrt), Mathis (im Aufbau), Burkhalter (U20-Nationalteam), Bozon (abwesend) sowie Schwegler, Bachofner und Meier (überzählig). Kloten ohne Simek, Wetli, Kälin, Gian Janett, Markun und Halberstadt. 10. Pfostenschuss Knellwolf.