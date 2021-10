Erfolg für EHC im Spitzenduell – Kloten lässt Verfolger Visp stehen Im ersten Drittel erspielen sich die Klotener gegen die Gäste aus dem Wallis einen 3:0-Vorsprung und gewinnen schliesslich 4:1. Der Sieg hätte weit höher ausfallen können. Dominic Duss

Behauptet sich an der Scheibe: Klotens 4:1-Torschütze Robin Figren schüttelt den Walliser Marc Steiner ab. Foto: Robert Pfiffner

Seine Rückkehr nach Kloten als Coach des EHC Visp hat sich Per Hanberg gewiss anders vorgestellt. Der Schwede, der im Frühling mit dem Zürcher Unterländer Club den Aufstieg in die National League verpasst hatte und sich daraufhin einen neuen Arbeitgeber hatte suchen müssen, erlebte an seiner früheren Wirkungsstätte mit den Walliser einen schwarzen Abend. Seine Mannschaft wurde vorgeführt, vor allem im Startdrittel.

Bereits in der 9. Minute muss Jeff Tomlinsons Vorgänger sein Time-out nehmen. Die Unterländer haben soeben im Powerplay auf 3:0 gestellt. Ramon Knellwolf lenkte einen Schuss von Simon Kindschi unhaltbar ab. «Das ging perfekt auf, solche Spielzüge üben wir im Training», kommentiert er später seinen zweiten Saisontreffer.