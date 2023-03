Dem EHC misslingt der Pre-Playoff-Start – Kloten nimmt sich selber aus dem Spiel Die Zürcher verlieren das erste Duell gegen Bern klar, da sie zu viele unnötige Strafen nehmen. Beim 1:5 erweist Marchon ihnen mit einem wüsten Foul im Mitteldrittel einen Bärendienst. Dominic Duss

Lange Gesichter bei den Klotenern: Die Verteidiger Lucas Ekestahl-Jonsson (Mitte) und David Reinbacher sind bedient, die Berner jubeln. Foto: Claudio De Capitani (freshfocus)

Unten durch musste Kloten auswärts im ersten Pre-Playoff-Spiel. Das lag einerseits daran, dass der SCB phasenweise äusserst dominant und effizient auftrat und war andererseits selbstverschuldet. Der EHC nahm zu viele Strafen. Aufgrund der Berner Chancen waren die Zürcher nach dem Mitteldrittel mit einem Zwei-Tore-Rückstand noch gut bedient.

Sie verloren kurz nach Spielmitte Marchon, der sich zu einem wüsten Ellenbogencheck gegen DiDomenico hinreissen liess. Zurecht musste der Energiespender unter die Dusche und der EHC lange Boxplay spielen. Nur drei statt fünf Minuten, weil Scherwey zu unrecht für eine Schwalbe bei seinem Eins-zu-Eins gegen Metsola (33.) auf die Strafbank musste. Doch diese fünf Minuten kosteten viel Kraft, zu viel. Die Zürcher konnten offensiv kaum mehr etwas ausrichten und froh sein, lagen sie nur 1:3 zurück. Kahun hatte den SCB per Buebetrickli in Führung (24.) gebracht, Moser im ersten Powerplay (30.) nachgedoppelt. Dazwischen machte Metsola eine Topchance Zgraggens zunichte (26.) und Aaltonen scheiterte mit einem Backhand-Versuch an Wüthrich (27.).

Vergebens noch angerannt

Dem Aufsteiger fehlte es im Schlussabschnitt nicht an Wille, noch etwas auszurichten. Bougros Anschlusstreffer per Ablenker (46.) wurde jedoch wegen hohem Stock aberkannt. Und Bern hielt die anrennenden Klotener mit gutem Forechecking in Schach, lancierte immer wieder gefährliche Gegenstösse. Mit dem zweiten Powerplay-Tor (50.) war das Spiel vorentschieden. Bern traf schliesslich gar ein drittes Mal in Überzahl und der EHC war bedient.

Das 1:1 nach 20 Minuten war für die Zürcher noch schmeichelhaft gewesen. Sie waren in der Startphase der Partie wie erwartet defensiv gefordert, hielten dem hohen Druck aber stand. Entlastungsangriffe führten zu ersten Möglichkeiten, die beste vergab Obrist (6.). In der 12. Minute konnte Kloten nach Mosers Ausschluss und einem Stockstich Scherweys gegen Derungs, wofür der Sünder zwei kleine Strafen kassierte, in doppelter Überzahl spielen. Es dauerte nur 20 Sekunden, ehe Ruotsalainen einen Querpass Aaltonens direkt verwertete. Drei Minuten Powerplay brachten dem EHC keinen zweiten Treffer ein.

Telegramm: Infos einblenden Bern - Kloten 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) 14’824 Zuschauer. Tore: 12. Ruotsalainen (Aaltonen, Ekestahl-Jonsson/Fünf gegen Drei) 0:1. 17. Ennis (Kahun, Untersander/Strafe angezeigt) 1:1. 24. Kahun (Ennis) 2:1. 30. Moser (Ennis, Henauer/Ausschluss Meyer) 3:1. 52. Sceviour (Lindberg, DiDomenico/Ausschluss Ang) 4:1. 54. Scherwey (Henauer, Löffel/Ausschluss Ruotsalainen) 5:1. Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Bern, 5-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer (Marchon/Ellbogencheck) gegen Kloten. Kloten: Metsola; Reinbacher, Kellenberger; Ekestahl-Jonsson, Steiner; Peltonen, Kindschi; Randegger; Marchon, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Meyer; Schreiber, Ramel, Derungs; Obrist, Ness, Loosli; Bougro. Bern: Wüthrich; Untersander, Teves; Löffel, Zgraggen; Colin Gerber, Henauer; Beat Gerber; DiDomenico, Sceviour, Lindberg; Moser, Kahun, Ennis; Vermin, Bader, Scherwey; Fahrni, Brügger, Baumgartner; Ritzmann. Bemerkungen: Kloten ohne Lindemann (überzählig), Simic, Nodari, Capaul, Dostoinov und Schmaltz (alle verletzt). Bern ohne Karhunen, Pinana, Supinski, Fuss (alle überzählig), Gélinas (krank), Goloubef, Bärtschi und Lehmann (alle verletzt). – 46. Treffer Bougro nach Videokonsultation aberkannt (hoher Stock).

Danach drückte der SCB wieder, erzwang bei einer angezeigten Strafe mittels Abpraller den Ausgleich. Das war auch möglich, weil zuvor ein hoher Stock Zgraggens ungeahndet geblieben war. Vom Powerplay vor der Pause profitierte Kloten nicht, ebenso wenig in den verbleibenden 30 Sekunden danach.

