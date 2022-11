Zweite Niederlage in Serie – Kloten noch nicht wieder im Rhythmus Der EHC unterliegt im ersten Spiel nach der Länderspielpause in Ambri 2:6. Die Leventiner hatten vorher achtmal in Serie verloren. Marco Keller

Ambri-Stürmer Diego Kostner jubelt nach dem 6:2, die Klotener Verteidiger drehen ab – der Schlusspunkt einer missglückten Auswärtsreise. Foto: Keystone (Samuel Golay)



Eine Sekunde kann manchmal reichen, um die Physiognomie eines Spiels mindestens temporär zu verändern. Aus Sicht des EHC Kloten konnte man gestern sagen: zum Glück. Das 1:3 durch Lukas Ekestahl-Jonsson brachte dem EHC jene Hoffnung zurück, die bis anhin gefehlt hatte und viel Auftrieb für die Drittelspause. 0,6 Sekunden vor der Sirene, so stellten die Schiedsrichter beim Videostudium fest, hatte der Puck die Linie überquert, die Vorarbeit hatte Topskorer Jonathan Ang mit einem Geniestreich gegeben.

Die Klotener durften eine knappe halbe Stunde hoffen – inklusive der Pause zwischen den Dritteln. Nicht länger, weil schon in der 44. Minute Jesse Virtanen mit einem Distanzschuss den Dreitore-Abstand wieder herstellte, wobei Kevin Lindemann die Scheibe noch mit der Hand unglücklich entscheidend abgelenkt hatte. Es war die Entscheidung, anschliessend verwaltete Ambri den Vorsprung sicher und baute ihn noch bis zum 6:2 aus. Es war der erste Dreipunkte-Sieg in der Gottardo-Arena seit dem 8. Oktober und erst das fünfte Mal in dieser Saison, dass die legendäre Siegeshymne «La Montanara» durchs weite Rund schallte.

Die 3 Infos einblenden Dario Meyer

Drei Minuten vor Spielende verkantete der Klotener ohne Fremdeinwirkung und stürzte kopfvoran in die Bande. Nach bangen Minuten konnte der Stürmer, der heuer schon so viel Pech hatte, immerhin das Eis auf eigenen Beinen verlassen. Ob der Sturz mit der mangelhaften Eisqualität zusammenhing? Matteo Nodari

Für einen einstigen Lugano-Junior gibt es kaum Schönerss, als gegen Ambri zu treffen. Dass der Klotener Verteidiger sein erstes Saisontor aber erst zum 2:5 erzielte, dürfte einiges von der Freude genommen haben. Dario Bürgler

Der Stürmer aus dem Kanton Schwyz erlebt seinen ungefähr vierten Frühling. Der Torschütze zum 5:1 ist aktuell hinter Tyler Moy ligaweit zweitbester Skorer mit Schweizer Pass.

Aus Klotener Sicht war der zweiwöchige Meisterschaftsunterbruch in einem unglücklichen Moment gekommen. In Zug hatte der EHC zwar direkt vor der Pause knapp gegen den Meister verloren, die Formkurve hatte aber vorher mit fünf aufeinanderfolgenden Siegen klar nach oben gezeigt. Dem Team von Jeff Tomlinson fiel es nicht einfach, direkt wieder in den Rhythmus zu finden, da Gleiches aber auch für die Einheimischen galt, entwickelte sich ein ausgeglichenes Startdrittel.

Ambris seltene Powerplaytore

Bei Ambri-Piotta hatte Trainer Luca Cereda nach zuletzt acht Niederlagen genügend Ansätze für intensive Trainingseinheiten gefunden. Eine der Offensichtlichsten: das Powerplay. Gerade einmal acht Treffer hatten die Leventiner bisher in Überzahl erzielt, ligaweit der schlechteste Wert. Die Spieler schienen ihrem Chef aber gut zugehört zu haben, schon nach einem Abschnitt hatten sie den Wert auf zehn Plustore erhöht. Tim Heed und Johnny Kneubühler münzten die ersten beiden Powerplays in Treffer um, beide Male musste sich Juha Metsola nach Distanzschüssen geschlagen geben – beim 2:0 lenkte Kneubühler unerreichbar aus kurzer Distanz ab.

Telegramm Infos einblenden Ambri-Piotta – EHC Kloten 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)



6441 Zuschauer.



Tore: 3. Heed (Bürgler/Ausschluss Ang) 1:0. 19. Kneubühler (Virtanen, Spacek/Ausschluss Reinbacher) 2:0. 28. Chlapik (Spacek) 3:0. 40. (39:59) Ekestahl-Jonsson (Ang) 3:1. 44. Virtanen (Fischer) 4:1. 55. (54:47) Bürgler (Kneubühler) 5:1. 56. (55:22) Nodari (Loosli) 5:2. 60. (59:26) Kostner (Zwerger, Chlapik/Ausschluss Kellenberger) 6:2.



Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 5-mal 2 Minuten gegen Kloten.



Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Steiner, Ekestahl-Jonsson; Nodari, Kindschi; Peltonen; Meyer, Aaltonen, Ruotsalainen; Marchon, Faille, Ang; Schreiber, Lindemann, Simic; Altorfer, Ness, Loosli; Bougro.

Der Zweitorevorsprung, er schmeichelte den Leventinern, auch die Zürcher Unterländer hätten mindestens ein Tor verdient gehabt, aber Miro Aaltonen und Harrison Schreiber vergaben die besten Möglichkeiten. Ebenso hätte auch ein Dreitore-Defizit nach zwei Dritteln nicht den effektiven Stärkeverhältnissen entsprochen – kurz vor dem «last-second-Treffer» hatten bereits Dario Meyer und Michael Loosli den Torschrei fast auf den Lippen gehabt.



Schon am Samstagabend sind die Klotener erneut gefordert, wenn der bis vor kurzem so souveräne EHC Biel in der stimo arena gastiert. Das Ziel: der siebte Heimsieg de suite.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

Fehler gefunden?Jetzt melden.