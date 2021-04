Jahresrechnung 2020 vorgelegt – Kloten rutscht tief ins Minus Der Ausbruch der Coronakrise 2020 hinterlässt in den Büchern der Flughafenstadt ein miserables Ergebnis. Statt einem kleinen Plus resultierte ein Defizit von 20 Millionen Franken. Christian Wüthrich

Der Stadt Kloten fehlen Millionen: Wegen der Coronakrise sind der Flughafenstadt 2020 die Steuereinnahmen von Unternehmen weggebrochen. Archivbild: David Adair/LMS

Am Donnerstagmorgen hat die Stadt Kloten die Jahresrechnung 2020 veröffentlicht. Nach mehreren finanziell sehr erfolgreichen Jahren zeigt die Coronavirus-Pandemie nun erste deutliche Spuren im Finanzhaushalt. Es resultierte ein Aufwandüberschuss von rund 20,9 Millionen Franken. Budgetiert war ein Plus von 1,7 Millionen Franken. Namentlich der Einbruch des Luftverkehrs hinterlasse tiefe Spuren in der Flughafenstadt, teilt der Stadtrat mit. Das Eigenkapital der Stadt sank per Ende 2020 auf 184,1 Millionen Franken.

Noch Reserven angehäuft

In der Jahresrechnung 2020 der Stadt Kloten stehen einem Gesamtaufwand von 177.1 Millionen Franken Erträge von 156.2 Millionen Franken gegenüber. Im Ergebnis von -20,9 Millionen Franken enthalten ist dabei auch eine Einlage in die finanzpolitischen Reserven von 10 Millionen Franken. Diese war zuvor genau für eine solche Situation budgetiert worden und musste nun trotz einsetzender Krise auch getätigt werden. Die Zielgrösse von 90 Millionen Franken habe der Stadtrat jedoch in der kurzen Zeit seit der Einführung von HRM2 nicht erreichen können. Dennoch erhöhe der heutige Bestand dieser Reserven in der Höhe von 17,5 Millionen Franken den Handlungsspielraum der Stadt Kloten, heisst es weiter.

Einbruch bei den Firmensteuern

Die Steuereinnahmen von juristischen Personen, also Firmen, sind in Kloten als Folge der Coronavirus-Pandemie eingebrochen, schreibt der Stadtrat in seiner Mitteilung. Dem gegenüber werde in der Rechnung 2020 anstelle der geplanten Ablieferung in den Steuerkraftausgleich nun mit einem Zuschuss gerechnet, welcher aktiviert wurde. Unter dem Strich resultiert beim Controlling-Objekt «Gemeindesteuern» ein gegenüber dem Budget um rund 22,7 Millionen Franken schlechterer Saldo.

Weitere wesentliche Mehraufwände gab es aufgrund der ausbezahlten Corona-Nothilfegelder an ortsansässige Vereine und KMU, durch höhere Abschreibungen sowie im Bereich der Sonderschulung und bei der Pflegefinanzierung. Entlastend wirkte sich die Verschiebung von Projekten in der Informatik und die geringeren Kosten bei der Sozialhilfe und der Volksschule aus.

Investitionen grösstenteils getätigt

Im Jahr 2020 waren in der Flughafenstadt Investitionen von 20,7 Millionen Franken vorgesehen, von denen rund 18 Millionen Franken auch effektiv getätigt wurden. Durch die negative Selbstfinanzierung von 3.2 Millionen Franken resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 21.2 Millionen Franken.

Die Aussichten sind wenig ermutigend. Die finanzielle Krise werde die Stadt durch den Wegfall der Steuereinnahmen der grössten Steuerzahler noch lange beschäftigen und die Verschuldung stark ansteigen. Aus diesen Gründen habe der Stadtrat bereits 2020 eine Leistungsüberprüfung in Auftrag gegeben. Am 23. März 2021 seien die entsprechenden Aufträge zur Verbesserung der Erfolgsrechnung erteilt worden, heisst es weiter. Die beschlossenen Massnahmen seien «teilweise einschneidend» und die Umsetzung werde anspruchsvoll, ist man sich in Kloten bewusst. Der Stadtrat sei aber überzeugt, dass diese notwendig sind, um Aufwand und Ertrag mittelfristig wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Der Jahresabschluss wurde vom Stadtrat genehmigt und zur Abnahme ans Parlament überwiesen.

