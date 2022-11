Nächster Coup am Schluefweg – Kloten setzt seine Heimsieg-Serie eindrücklich fort Der EHC bezwingt den Tabellenzweiten Biel nach mässigen Startdrittel 5:2. Vier Tore gehen auf das Konto von Arttu Ruotsalainen, zwei davon erzielt der Finne in Überzahl. Dominic Duss

Der Finne lässt sich nach dem 2:1 feiern: Arttu Ruotsalainen dreht das Spiel gegen Biel im Mitteldrittel mit zwei Toren innert 123 Sekunden – insgesamt trifft er viermal. Foto: Christian Merz (Keystone)

Wenn es läuft, dann läuft es eben. Der EHC Kloten feiert vor eigenem Anhang den nächsten Erfolg – den siebten in Folge. Diesmal muss der Tabellenzweite Biel geschlagen die Heimreise ins Seeland antreten. Dem Aufsteiger gelingt eine starke Reaktion auf die 2:6-Niederlage vom Freitagabend in Ambri. Überragende Figur ist dabei Arttu Ruotsalainen. Der Finne dreht die Partie im Mittelabschnitt innert 123 Sekunden und geht mit vier Toren als Matchwinner hervor.

In der 45. Minute sorgt Ruotsalainen mit seinem zweiten Powerplay-Treffer des Spiels für die Vorentscheidung. Seine Direktabnahme zum 5:2 ist eine Augenweide. Wie schon das Tor von Jonathan Ang drei Minuten zuvor. Der Kanadier kurvt ums Gehäuse von Harri Säteri, hat genug Zeit, sich eine Lücke zu suchen und findet sie. Kloten führt wieder mit zwei Toren wie im Mitteldrittel, in dem Ruotsalainen mit seinem Hattrick glänzt.

Noch Mühe im ersten Drittel

Nach den ersten 20 Minuten spricht wenig für einen weiteren Heimsieg des EHC. Er kommt nicht recht in die Gänge und nur zu Halbchancen. Die Bieler, die nach zuletzt drei Niederlagen unbedingt am Schluefweg drei Punkte abholen wollen, sind spielbestimmend und immer wieder torgefährlich. In der 12. Minute kann Damien Brunner nach einem Querpass völlig freistehend zur Führung einschieben. Bereits zuvor verpasste der ehemalige NHL-Stürmer ein Zuspiel nur knapp.

Kloten enttäuscht seine Fans vor allem im ersten Powerplay. Das ist schwach vorgetragen, keinen Abschluss bringen die Zürcher zustande. Die grösste Chance zum Ausgleich bietet sich ihnen in der 18. Minute, als Dario Meyer loszieht. Er, der am Freitag im Tessin unglücklich kopfvoran in die Bande geknallt war und nun – mit Gesichtsschutz – trotzdem dabei ist, könnte noch querlegen, zieht jedoch ab. Säteri lässt sich nicht erwischen. Axel Simic bringt den finnischen Keeper mit seinen zwei Halbchancen (16./18.) ebenso wenig aus der Ruhe. Das Startdrittel gehört klar den Gästen, die vor der Sirene nochmals richtig Druck aufbauen.

Routsalainen zieht alle mit

Der EHC kommt wie verwandelt aus der Garderobe und 90 Sekunden nach dem Bully zum Ausgleich. Es ist Ruotsalainens erster Streich, er lupft die Scheibe schön unter die Latte. Zwei Minuten und drei Sekunden später doppelt der Finne, der in dieser Saison erst zweimal für Kloten – in einem Match – getroffen hat, nach. Er versenkt einen durch David Reinbacher erzwungenen Abpraller. Die EHC-Fans sind ein nächstes Mal aus dem Häuschen.

Telegramm: Infos einblenden Kloten - Biel 5:2 (0:1, 3:1, 1:0) Stimo-Arena. 6532 Zuschauer. Tore: 12. Brunner (Grossmann, Cunti) 0:1. 22. Ruotsalainen (Lindemann) 1:1. 24. Ruotsalainen (Reinbacher) 2:1. 35. Ruotsalainen (Ekestahl-Jonsson/in doppelter Überzahl) 3:1. 37. Hischier (Brunner, Yakovenko/Ausschluss Ekestahl-Jonsson) 3:2. 43. Ang 4:2. 45. Ruotsalainen (Ekestahl-Jonsson, Aaltonen/Powerplay) 5:2. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kloten, 7-mal 2 Minuten gegen Biel. Kloten: Zurkirchen; Kellenberger, Reinbacher; Steiner, Ekestahl-Jonsson; Kindschi, Nodari; Peltonen; Meyer, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Marchon; Schreiber, Lindemann, Simic; Altorfer, Ness, Loosli; Spiller. Bemerkungen: Kloten ohne Bougro, Capaul, Dostoinov, Randegger (alle überzählig), Obrist, Schmaltz (beide verletzt), Riesen, Deussen (beide Nachwuchs). – 31. Pfostenschuss Rajala.

Das 2:1 beflügelt die Heimmannschaft, sie sucht den nächsten Treffer. Und gerät erst wieder unter Druck, als Biel zum ersten Mal in Überzahl agieren kann. Beinahe fällt der Ausgleich, Rajala trifft nur den Pfosten und Sandro Zurkirchen ist zweimal zur Stelle. EHC-Headcoach Jeff Tomlinson hat mit einer Goalierochade auf die Niederlage im Tessin reagiert und setzt auf den Schweizer statt den Finnen Juha Metsola. Das zahlt sich schliesslich aus.

Die 3 Infos einblenden Arttu Ruotsalainen: Vier Treffer in einer Partie, das ist dem finnischen Flügel seit seiner Juniorenzeit nicht mehr gelungen, wie er nach Spielende verrät. Seine ersten beiden Saisontore für den EHC erzielte er Ende Oktober beim 5:2-Heimsieg gegen Davos. Sandro Zurkirchen: Der Klotener Goalie verhindert im Startdrittel das 0:2. Auch als die Bieler in Unterzahl einen Konter fahren können, bleibt der 32-Jährige ruhig. Im Mittelabschnitt bewahrt er den EHC vor dem Ausgleich, den die Gäste im ersten Powerplay vehement suchen. Damien Brunner: Biels 1:0-Torschütze treibt seine Mannschaft unermüdlich voran. Nach dem Führungstreffer der Klotener bricht er deren Druckphase mit einem Gegenstoss, zielt jedoch über das Tor. Im Schlussdrittel fällt auch er markant ab.

Die Klotener kommen in der 32. Minute zum zweiten Powerplay und können dann gar 75 Sekunden mit Fünf gegen Drei auf das 3:1 drücken. Wieder ist es Ruotsalainen der jubeln kann, wieder ist er bei einem Abpraller zur Stelle. In Überzahl verkürzt Biel zwar durch Hischier, der Zurkirchen in der weiten Ecke erwischt. Doch der EHC lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Wie er im letzten Durchgang eine Antwort auf den zweiten Gegentreffer findet und dann die nächsten drei Zähler einfährt, ist beeindruckend. Biel muss sich 15 Minuten vor der Schlusssirene geschlagen geben, die Luft ist draussen. Und die EHC-Fans zelebrieren am Ende vor allem einen: Arttu Ruotsalainen, der Matchwinner, der an diesem Abend über sich hinaus gewachsen ist.

Weiter geht es für den EHC, der weiterhin auf dem zehnten Tabellenplatz liegt, am Dienstag mit dem Gastspiel gegen Lausanne.

Dominic Duss ist seit 2015 im ZRZ-Sportressort tätig, inkl. zweijährigem Engagement in der Tamedia-Sportredaktion in Zürich. 1998 stieg er in den Journalismus ein. Bis 2013 arbeitete er in der Südostschweiz-Mediengruppe, ua. als Co-Chefredaktor der Obersee-Nachrichten, danach für den Fridolin. Mehr Infos

