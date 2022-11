Jordan Schmaltz

In seinem zweiten Pflichtspiel für Kloten erhält der Verteidiger deutlich mehr Verantwortung als in seinem ersten. Jeff Tomlinson setzt ihn nicht wie gegen die SCL Tigers (1:2) als siebten Verteidiger, sondern in der zweiten Linie neben Jesper Peltonen ein. Der US-Amerikaner kommt mit 23:30 Minuten auf mehr als doppelt so viel Eiszeit wie noch im Emmental (08:04) und macht bereits in der 3. Minute gute Eigenwerbung, als er Arnold nach einem Abpraller am Nachschuss hindert.

Dario Meyer

Als 13. Stürmer mischt er immer wieder die Verteidigung der Jurassier auf und sorgt für viel Offensivpower. Nach fünf Minuten prüft er Goalie Tim Wolf ein erstes Mal ernsthaft. Kurz nach dem 0:1 erzwingt der 26-Jährige einen Abpraller, doch Kevin Lindemann kommt nicht an den Puck. Auch im einzigen Powerplay (54.) darf Meyer ran, kann wie seine Teamkollegen jedoch nicht viel ausrichten.

Jonathan Hazen

Fast immer, wenn der kanadische Stürmer auf dem Eis steht, wird Ajoie torgefährlich. Er treibt die Offensive der Jurassier unermüdlich an und setzt bereits im Startdrittel erste Duftmarken. In der 32. Minute steht er im Slot am richtigen Ort, um den durch T.J. Brennan erzwungenen Abpraller zu verwerten. Es ist sein neunter Saisontreffer.