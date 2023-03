EHC trifft wichtigen Personalentscheid – Kloten stellt Gerry Fleming als neuen Headcoach vor Der 55-jährige Kanadier wird Nachfolger von Erfolgstrainer Jeff Tomlinson. Er unterschreibt am Schluefweg bis Sommer 2025. Dominic Duss

Steht nächste Saison als Cheftrainer des EHC Kloten an der Bande: Gerry Fleming, der zuletzt die Frankfurter Löwen coachte. Foto: Getty Images

Was sich abgezeichnet hat, ist nun Tatsache: Neun Tage nach dem Saisonende stellt der EHC Kloten Gerry Fleming als neuen Headcoach vor. Der Kanadier ist der Nachfolger von Jeff Tomlinson, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Job nicht mehr ausführen kann. Flemings Name war als einer von drei Kandidaten genannt worden, die sich in der engeren Auswahl befunden hatten. Dass er am Schluefweg seinen Landsmann beerbt, kommt wenig überraschend.