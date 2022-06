Eishockey: Nächster KHL-Zuzug – Kloten verpflichtet einen Olympiasieger Der EHC rüstet sein Kader mit Miro Aaltonen weiter auf. Der finnische Skorer stösst vom KHL-Club Vityaz Podolsk zum Aufsteiger. Dominic Duss

Geht in der National League mit Kloten auf Tore- und Punktejagd: Der finnische Nationalstürmer Miro Aaltonen ist unbestritten eine Verstärkung für den EHC. Foto: PD/EHC Kloten

Einen Tag nachdem der EHC Kloten mit der Verpflichtung des finnischen Torhüters Juha Metsola aufhorchen liess, vermeldet der Club einen nächsten Transfer aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL). Die Zürcher Unterländer können Miro Aaltonen für zwei Jahre unter Vertrag nehmen. Der Stürmer war Teil der finnischen Olympiamannschaft, die an den diesjährigen Winterspielen in Peking erstmals Gold gewann. Zum Turniergewinn seines Teams steuerte er in sechs Partien drei Tore und einen Assist bei.