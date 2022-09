Eishockey: EHC mit Kader-News – Kloten bindet Jesper Peltonen an sich Der Aufsteiger verpflichtet den finnischen Verteidiger mit Schweizer Lizenz bis Saisonende. Zwei Defensivspieler und ein Stürmer verlassen den Zürcher Unterländer Club. Dominic Duss

Absolviert die Saison 2022/23 mit dem EHC Kloten: Jesper Peltonen, der zunächst probeweise aus der amerikanischen Collega-Liga an den Schluefweg wechselte. Foto: Leo Wyden

Sechs Tage bevor der EHC Kloten mit dem Heimspiel gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers in die Meisterschaft der National League startet, vermeldet der Aufsteiger Kader-Veränderungen. Was erwartet worden war, ist nun eingetroffen: Verteidiger Jesper Peltonen wird definitiv verpflichtet. Der 24-jährige Finne mit Schweizer Lizenz habe in den Vorbereitungsspielen mit seinen guten Leistungen sowohl Headcoach Jeff Tomlinson als auch Sportchef Patrik Bärtschi von seinen Qualitäten überzeugt, heisst es in der Medienmitteilung.