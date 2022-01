Eishockey: EHC mit neuem Verteidiger – Kloten verstärkt die Defensive Matteo Nodari wechselt per sofort vom HC Lugano an den Schluefweg. Der 34-Jährige bringt viel Erfahrung aus der National League mit. Zudem verlängert der Club den Vertrag mit Nicholas Steiner. Dominic Duss

Verlässt seinen Stammclub und schliesst sich dem EHC Kloten an: Matteo Nodari – hier im Laufduell mit Langnaus Harri Pesonen (hinten) – bringt viel Routine in die Verteidigung der Unterländer. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Der EHC Kloten nimmt mit Matteo Nodari einen routinierten Verteidiger unter Vertrag. Der 34-Jährige spielte zuletzt im HC Lugano und schliesst sich per sofort den Zürcher Unterländern an. Am Schluefweg hat Nodari einen Kontrakt bis Ende der laufenden Saison mit Option auf eine weitere unterzeichnet.