Neunter EHC-Heimsieg der Saison – Kloten zittert sich zum ersten Vollerfolg gegen Ajoie Die Zürcher verspielen beinahe eine 4:1-Führung, weil sie im Mitteldrittel einige Topchancen auslassen und in den letzten 20 Minuten markant abbauen. Dominic Duss

Unter Druck: Besonders im Schlussdrittel ist Kloten-Goalie Juha Metsola – hier bedrängt von Ajoie-Verteidiger Kevin Fey – arg gefordert. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Der EHC meldet sich mit dem ersten Vollerfolg der Meisterschaft gegen Ajoie zurück aus der Nationalmannschaftspause. Die Jurassier können am Schluefweg trotz Steigerung im Schlussdrittel keinen Profit aus dem Trainerwechsel schlagen. Sie verlieren auch nach der Entlassung von Filip Pesan mit Sportchef Julien Vauclair an der Bande ein weiteres Mal. Klotens 14. Saisonsieg markiert gleichzeitig die 14. Niederlage in Folge des abgeschlagenen Tabellenletzten. Die Zürcher sind zuerst klar überlegen, müssen dann aber bis 16 Sekunden vor Ende und dem Empty-Netter zum 5:3 zittern.

Zweimal mussten sie bislang gegen Ajoie Überstunden leisten, siegten im ersten Heimspiel nach Penaltyschiessen (4:3) und auswärts nach Verlängerung (2:1). Diesmal scheint es zuerst nicht soweit zu kommen. Zu Beginn des Mittelabschnitts gelingt Arttu Ruotsalainen im Powerplay das 4:1.

Der EHC hat den Gegner und das Spiel im Griff, gerät bis zur zweiten Pause zweimal in Unterzahl nicht arg in Bedrängnis. Doch nach dem 2:4 der Jurassier in der 42. Minute wittern diese ihre Chance, die Partie noch zu drehen. Die Gäste drücken, in extremis verhindern die Klotener gemeinsam vorerst das dritte Gegentor. Juha Metsola muss sowohl bei Fünf gegen Fünf als auch in Unterzahl (47.) mehrere Paraden zeigen.

Frühe Vorentscheidung verpasst

In der 54. Minuten bringen zwei kleine Strafen gegen Eric Faille den Ajoulots noch mehr Rückenwind und 10 Sekunden vor der Rückkehr des Kanadiers gar den Anschlusstreffer ein. Mit vereinten Kräften hält Kloten in der hektischen Schlussphase dagegen, als die Gäste erneut ohne Goalie anstürmen. Zwei Klotener verfehlen das leerstehende Tor, ehe es Patrick Obrist trifft.

Die 3 Infos einblenden Keanu Derungs

Erstaunlich, wie gut sich der Rückkehrer innert so kurzer Zeit ins Team eingelebt hat. Sein platzierter Schuss bringt dem EHC in der 5. Minute die Führung ein, es ist bereits der dritte Saisontreffer des Flügels - im erst dritten Spiel für Kloten. Im zweiten Powerplay bereitet er mit seinem Zuspiel auf Dario Meyer das 3:1 vor.



Harrison Schreiber

Immer wieder setzt der 21-Jährige positive Akzente, offensiv wie auch defensiv. In der 15. Minute gelingt ihm eine tolle Einzelaktion und er bricht durch, verfehlt dann allerdings das Tor. Auch im Mitteldrittel sticht der Angreifer mit einigen guten Spielzügen hervor.



Julien Vauclair

Sein erstes Spiel als Interimstrainer hat sich der Sportchef des HC Ajoie bestimmt anders vorgestellt. Sein Team agiert nach kurzem Startfeuerwerk über lange Strecken etwas lethargisch, kann im letzten Drittel aber aufdrehen und wird fast noch dafür belohnt. Darauf lässt sich aufbauen.



Soweit hätte es der EHC gar nicht erst kommen lassen dürfen. Denn bis zur Spielmitte lief für ihn alles gut. Erstmals in dieser Saison erarbeitet er sich gegen Ajoie eine Zweitore-Führung. Diese ist im zweiten Powerplay nach einem Konter der Gäste zwar dahin, doch Dario Meyer stellt sie keine Minute später wieder her. Im Mitteldrittel vergeben die Klotener während mehrerer Druckphasen einige Topchancen. Dann schleichen sich Fehler ein und die Partie wird je länger je wilder.

Telegramm: Infos einblenden Kloten - Ajoie 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) Stimo-Arena. 5042 Zuschauer. Tore: 5. Derungs (Peltonen) 1:0. 11. Ekestahl-Jonsson (Aaltonen) 2:0. 16. (15:43) Huber (Pouilly, Macquat/in Unterzahl) 2:1. 17. (16:41) Meyer (Derungs/Powerplay) 3:1. 21. (20:40) Ruotsalainen (Aaltonen, Ekestahl-Jonsson/Powerplay) 4:1. 42. Frossard (Schmutz) 4:2. 58. Gauthier (Gauthier-Leduc, Bakos/ohne Goalie) 4:3. 60. (59:44) Obrist (ins leere Tor) 5:3. Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Kloten, 4-mal 2 Minuten gegen Ajoie. Kloten: Metsola; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Capaul, Kellenberger; Steiner, Nodari; Randegger; Ruotsalainen, Aaltonen, Schreiber; Ang, Faille, Marchon; Derungs, Meyer, Simic; Obrist, Ness, Loosli; Bougro. Bemerkungen: Kloten ohne Altorfer, Spiller, Dostoinov, Schmaltz (alle überzählig), Kindschi, Lindemann (beide verletzt), Reinbacher (Vorbereitung U20-WM mit Österreich), Deussen und Riesen (beide Nachwuchs). – 58. (57:21) Time-out Ajoie, zuvor ab 56:23 bis 57:21 und danach ab 57:31 bis 59:44 ohne Goalie.

Mit mehr Effizienz und weniger Nervosität wäre ein diskussionsloser Heimsieg drin gelegen. Unnötig spielte der EHC mit dem Feuer und kann sich in erster Linie bei Schlussmann Metsola bedanken, dass eine Verlängerung noch abgewendet werden konnte. Weiter geht es für Kloten am Donnerstag mit dem Gastspiel in Bern.

