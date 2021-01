Kletterunfall in Kollbrunn – Knabe stürzt 9 Meter in die Tiefe Ein 5-jähriger Junge ist am 31. Dezember von einer Kletterwand gestürzt. Er hat sich dabei erheblich verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Redaktion

Der verletzte Knabe musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. (Symbolbild) KEYSTONE

Am Silvesterabend gegen 17.30 Uhr kletterte ein 5-jähriger Knabe ungesichert an einer Sport-Kletterwand. Er stürzte aus unbekannten Gründen rund neun Meter in die Tiefe und verletzte sich erheblich. Er musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Laut Mediensprecher Florian Frei befindet sich diese Sport-Kletterwand in einem privaten Gebäude und ist nicht öffentlich zugänglich. Zum aktuellen Gesundheitszustand des Knaben macht die Kantonspolizei Zürich keine Angaben.

Die Kantonspolizei Zürich klärt die Umstände, die zum Unfall geführt haben, zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ab.