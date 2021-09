Gelungener Auftakt – Knapp 7000 sehen ein wenig Normalität und einen ZSC-Sieg Sie brauchen lange Geduld, doch danach fallen die Tore: Die Lions gewinnen gegen Servette 4:2 und zeigen teilweise grosse Spielfreude. Kristian Kapp

Der erste Jubel der Saison: Torschütze Simon Bodenmann (rechts) lässt sich von Denis Malgin und Patrick Geering (von links) feiern. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die ZSC Lions setzten einen Tag vor Beginn der Meisterschaft mit der Verpflichtung von Denis Malgin ein Ausrufezeichen. Einen Tag später deuteten sie mit einem ungefährdeten Sieg gegen ein allerdings äusserst ersatzgeschwächtes Servette immer wieder an, was in ihrer äusserst breit und qualitativ stark besetzten Mannschaft steckt.

Man kann natürlich über die Lions die Nase rümpfen, dass sie sich trotz bereits ansehnlichen Kaders verstärken und verstärken. Blendet man diese Gedanken aus und konzentriert sich aufs Sportliche, hat das zumindest auf dem Papier wohl stärkste Team der Liga durchaus Reizvolles zu bieten. Wer Eishockey mit viel Puckbesitz und spielerisch starken Akteuren mag, kommt hier auf seine Kosten.

Welch Optionen, auch in den Special Teams

Zum Beispiel hier: Als Rikard Grönborg im ersten Powerplay das Quintett Geering/Azevedo/Bodenmann/Krüger/Malgin aufs Eis schickt, ist das bloss die zweite Formation. In der ersten kann der Coach nicht widerstehen, mit Weber/Noreau seine beiden besten Scharfschützen unter den Verteidigern gemeinsam einzusetzen, das ist unberechenbar und schwierig zu verteidigen, rund ums Tor wuseln zudem Quenneville, Andrighetto und Roe.

Der Stürmer ist nur einer von diversen verletzten Genfer Leistungsträgern. In der Abwehr trifft es die Servettiens mit Karrer, LeCoultre und Mercier noch härter. Chris Baltisberger

Das Lazarett lichtet sich dafür bei den Lions, er ist der prominenteste Abwesende nebst Morant und Riedi. Valtteri Filppula

Der Finne ist der namhafteste NL-Transfer. Genfs 37-jährige Zuzug aus der NHL beweist im Powerplay zwar Übersicht und gute Hände, er kommt aber erst beim späten 4:2 richtig zur Geltung.

Ein Denis Hollenstein hat da im Powerplay also vorerst gar keinen Platz. Der Rückkehrer nach langer Verletzungspause wird aber sicher künftig auch eine Option sein. Optionen: Diese hat Grönborg unzählige, irgendwann wird auch Chris Baltisberger zurückkehren, er ist in Überzahl eigentlich gesetzt als Störefried vor dem Goalie.

Die Lions hatten letzte Saison als eine der Baustellen mangelnde Intensität vor dem gegnerischen Tor definiert. Spieler, die dorthin gehen, wo es weh tut, wurden verpflichtet: Justin Azevedo oder John Quenneville. Und das sieht zu Beginn ganz ansehnlich aus, die Zürcher sind präsent vor Servettes Goalie Gauthier Descloux, und sie haben gefühlt ständigen Puckbesitz. Doch, und das kennen die ZSC-Fans ja, es steht dennoch 0:0 nach 20 Minuten. Ein wenig fühlt sich das an wie das berühmte Sterben in Schönheit.

Präsenz im Slot: Der Zürcher Marcus Krüger kommt zum Abschluss. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Aber dennoch, diese Möglichkeiten. Das bereits in den letzten zwei Jahren für Aggressivität bekannte und Angriffslust bekannte Unterzahlspiel lässt sich nun noch offensiver interpretieren. Im ersten Boxplay kann Grönborg nun auch noch Duos wie Malgin/Roe bilden.

Kurz nach Spielhälfte fallen dann die Tore wie reife Früchte, die ersten beiden sind genau nach Wunsch: Simon Bodenmann und Quenneville fälschen Weitschüsse im Slot ab, kurz vor Ende des Mitteldrittels trifft Captain Patrick Geering zur Vorentscheidung. Im Schlussdrittel lässt der ZSC nichts mehr anbrennen, der Sieg ist trotz Genfer Aufbäumen nie gefährdet.

Ein wenig Normalität ist zurück

ZSC-CEO Peter Zahner hatte noch befürchtet, dass die Leute nicht in die Eishallen strömen würden, selbst jene mit Abos. Würde zunächst beim Gedanken an einen Aufenthalt in einer Halle ohne Masken das bange Gefühl der Unsicherheit obsiegen? Es kamen zum Auftakt immerhin 6882. Davon, dass man dank 3G-Prinzip keine Masken mehr zu tragen braucht, machten die allermeisten Gebrauch. Insofern ist vorerst die von allen so sehr herbeigesehnte Normalität zurückgekehrt.

Telegramm: Infos einblenden ZSC Lions – Genf-Servette 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) Tore: 32. (31:45) Bodenmann (Geering, Azevedo/Ausschluss Tömmernes) 1:0. 33. (32:29) Quenneville (Marti, Roe) 2:0. 40. (39:42) Geering (Sigrist, Hollenstein) 3:0. 45. Pouliot (Rod, Filppula/Ausschluss Diem) 3:1. 48. Roe (Quenneville, Trutman) 4:1. 56. Filppula (Tömmernes, Rod/Ausschlüsse Quenneville; Vouillamoz) 4:2. Strafen: 4mal 2 Minuten ZSC. 6mal 2 Minuten Servette. Bemerkungen: ZSC ohne Riedi, Chris Baltisberger, Morant, Servette ohne Mercier, Karrer, Richard, Mirande, Le Coultre (verletzt). – 24. Tor Winnik (Genf) nach Coaches’ Challenge annulliert (Offside). 34. Pfostenschuss Malgin (ZSC).

