Ergänzungsleistungen in Winterthur – Knapp bei Kasse – und dann muss man auch noch auf Geld warten Wechselndes Personal und offene Stellen führen zu Verzögerungen bei der Auszahlung von Ergänzungs­leistungen in Winterthur. Die Stadt verspricht Besserung bis Ende Jahr. Patrick Gut Madeleine Schoder (Foto)

Jean-Pierre Wollenschläger in seiner Pünt. Mit selbst gezogenem Gemüse kann der Frührentner sein Budget etwas entlasten. Foto: Madeleine Schoder

Wenn Jean-Pierre Wollenschläger davon spricht, er habe ein «arbeitsames Leben» hinter sich, dann ist das eine gehörige Untertreibung. Der Winterthurer war über die Jahre in verschiedenen grossen Unternehmen und auch in der Verwaltung in Kaderpositionen tätig.