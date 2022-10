Aus im Handball-Europacup – Knapper kann man nicht scheitern Die Handballerinnen von Yellow Winterthur hatten in ihrem ersten Europacup-Auftritt seit bald sieben Jahren kein Glück. In der 2. Runde des European Cups unterlagen sie bei den slowakischen Serienmeisterinnen Iuventa Michalove im Penaltyschiessen. dc/red

Immer wieder gestoppt wurde Yellow (links im Bild Mina Vasic) von den slowakischen Serien-Meisterinnen. Foto: PD

Beide Europacupspiele fanden in der Slowakei statt und in beiden Fällen verpassten es die Winterthurerinnen, ihre Führungen über die Zeit zu bringen. Im Hinspiel lagen sie in der 53. Minute 21:19 vorne, um sich dann 22:23 geschlagen zu geben. Tags darauf im Rückspiel führten sie nach 54 Minuten 21:18, ehe Michalovce, der Sieger der tschechisch-slowakischen Meisterschaft, 47 Sekunden vor Schluss auf 21:20 herankommen konnte.

Ein letzter verzweifelter Angriffsversuch von Yellow misslang. Damit stand das Gesamtskore nach zwei Partien unentschieden, ein Siebenmeterschiessen musste entscheiden. Dieses gewann Michalovce 5:4. Während die Slowakinnen alle fünf Würfe im Tor unterbrachten, schrammte ein Versuch der Winterthurerinnen knapp am Pfosten vorbei.

Die Defensive und Rossignoli

In beiden Spielen gefielen die Winterthurerinnen mit ihrer Defensivleistung. Sie verteidigten konsequent gegen die körperlich robusten und gross gewachsenen Gegnerinnen, überzeugend war vor allem auch die Abwehrarbeit von Lena Husmann. Im Tor trumpfte Anja Rossignoli gross auf: Im ersten Match wehrte die italienische Nationaltorhüterin 47 Prozent aller Würfe ab, im Rückspiel waren es 41 Prozent. Dass es dennoch nicht zum Coup reichte, lag an der mässigen Ausbeute im Angriff.

Trotz Ausscheidens zufrieden

Die Ernüchterung kurz nach dem Spiel war verständlicherweise gross. Ein einziges Tor in 120 Minuten fehlte für ein Weiterkommen. Dennoch müssen sich die Winterthurerinnen nach dieser Enttäuschung nicht verstecken, sie hatten beste Werbung für den Schweizer Frauenhandball gemacht. Trainer Oliver Roth war zufrieden mit dem Einsatz seines Teams: «Wir haben unglaublich gekämpft und alles gegeben, am Schluss verlieren wir halt in der Lotterie des Penaltyschiessens.» Captain Aleksandra Abramowicz sah das Positive: «Yellow verliert nie, Yellow lernt immer dazu.»

Am Montag reisen die Winterthurerinnen ohne zählbaren Erfolg zurück in die Schweiz. Sie haben nun eine Woche Zeit, um die unglückliche Niederlage zu verarbeiten, bevor der nächste K.o-Wettbewerb ansteht: Am Samstag treffen sie im Cup-Sechzehntelfinal auf den Erstligisten HV Herzogenbuchsee 2.

European Cup Frauen Infos einblenden 2. Runde. Hinspiel: Yellow Winterthur - Iuventa Michalovce (Slowakei) 22:23 (11:9). Rückspiel: Michalovce - Yellow 25:25 nach Penaltyschiessen (20:21, 9:11). - Yellow ausgeschieden. Beide Spiele in Michalovce.

