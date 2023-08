Knapper Schulraum in Winterthur – Wie die Stadt zwei Brände und mehr Schulkinder bewältigt Die Brände des Kindergartens Schützenwiese und der Turnhalle Tössfeld haben die Raumnot der Schulen in Winterthur verschärft. Dagmar Appelt Madeleine Schoder (Fotos)

Die Turnhalle Tössfeld, die in der Nacht auf Pfingstsonntag einem Brand zum Opfer fiel, ist noch immer eine Baustelle. Foto: Dagmar Appelt

Gleich zweimal standen im vergangenen Schuljahr in Winterthur Gebäude der Schule in Flammen. Kurz vor Weihnachten geriet der Kindergarten Schützenwiese in Brand, vermutlich durch einen technischen Defekt. In der Nacht auf Pfingstsonntag brannte dann die Turnhalle des Schulhauses Tössfeld. Ob es sich um Brandstiftung handelt, wird derzeit untersucht.