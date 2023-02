Katholische Kirche Zell – Knatsch in Kirche dauert an Erst im dritten Anlauf nahm die katholische Kirchgemeinde Zell ihr Budget an. Der Präsident sagt, die Kirchenpflege ecke an, weil sie Altlasten angehe. Jonas Gabrieli

Die katholische Kapelle St. Antonius mit dem Pfarramt in Kollbrunn. Foto: Marc Dahinden

Seit Neujahr waren Ausflüge gestrichen, der «Chilekafi» nach dem Gottesdienst fiel aus, der Blumenschmuck in der Kirche war aufs Nötigste reduziert. So zeigte sich das Notbudget der katholischen Kirchgemeinde Zell im Alltag, weil die Versammlung das von der Kirchenpflege vorgeschlagene Budget 2023 Ende November diskussionslos und klar abgelehnt hatte. Erstaunlich: Obwohl der Finanzvorsteher explizit nachfragte, erklärte niemand der Anwesenden, was ihr oder ihm am Budget nicht passte. So steht es im Protokoll, das auf der Website der Kirchgemeinde einzusehen ist.