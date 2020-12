«Blechausstellung» im Dorf – Knatsch um Occasionsautos in Hagenbuch Ein Anwohner stört sich an gebrauchten Autos vor dem ehemaligen Werkgebäude und wendet sich an die Gemeinde. Vermieter und Händler kontern. Nicole Döbeli

Um das ehemalige Werkgebäude an der Oberdorfstrasse in Hagenbuch lagert die Firma Odus Autos. Foto: Madeleine Schoder

Daniel Weber verkauft Occasionsautos. Er lagert sie an verschiedenen Standorten im Thurgau und auch um das ehemalige Werkgebäude Hagenbuch. Der Verkauf sei sein «Hobby», sagt der hauptberufliche Werkstattleiter. An der vergangenen Gemeindeversammlung in Hagenbuch war sein «Hobby» nun Thema, denn ein Bürger der Gemeinde stört sich daran.

Er wandte sich mit einer offiziellen Anfrage an den Gemeinderat und wollte wissen, wie dieser gedenke, mit «den sich ständig ausbreitenden, sehr gebrauchten alten Autos» in der Kernzone zu verfahren. «Die Blechausstellung dient nicht gerade zur Steigerung des intakten Dorfbildes, sie ist optisch störend.» Weiter wollte er wissen, ob die Firma denn in Hagenbuch Steuern bezahle.