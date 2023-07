Überreste identifiziert – Knochen in Weiningen stammen von vermisstem Mann Eine DNA-Analyse brachte Gewissheit: Die vor wenigen Wochen im Zürcherischen Weiningen gefundenen Überreste stammen von einem 84-jährigen Mann, der im August 2018 verschwand.

Der Fund von Knochen löste am Freitag einen grösseren Einsatz der Polizei in Weiningen aus. Foto: 20Min/News-Scout

Die Knochen, die Ende Juni im zürcherischen Weiningen gefunden wurden, konnten zugeordnet werden. Eine DNA-Analyse hat ergeben, dass sie von einem 84-jährigen Mann stammen, der im August 2018 als vermisst gemeldet wurde.

Die genauen Todesumstände des Verstorbenen sind gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Mittwoch nicht geklärt. Es gebe jedoch keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Gemäss der damaligen Vermisstenanzeige war der 84-Jährige dement, die Polizei bat um «schonendes Anhalten». Der Mann verliess am Abend des 2. August 2018 zu Fuss seinen Wohnort in Weiningen in unbekannte Richtung.

Bei Bauarbeiten entdeckt

Am 29. Juni wurde bei Bauarbeiten in einem zur Seite geschobenen Humuswall in Weiningen ein Knochen gefunden und auf einen Polizeiposten gebracht. Bei der genaueren Suche fand die Polizei am Tag darauf dann weitere Knochen und Knochenfragmente.

SDA/lop

