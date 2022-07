Morbides Kunsthandwerk – Knochenstücke, Gold und Käfer Die Tradition der Klosterarbeiten ging beinahe verloren. Sander Kunz aus Agasul widmet sich dem Kunsthandwerk. In stundenlanger Handarbeit fertigt er barocke Kunstwerke und hinterfragt dabei auch die katholische Kirche. Samantha Zaugg

120 Stunden Handarbeit: In der linken Seite des Reisealtars sind die beiden Knochenstücke der Heiligen eingearbeitet. Foto: Marc Dahinden

Zuerst sollte der Heilige Sebastian durch Pfeilschützen hingerichtet werden. Doch er überlebte und wurde deshalb im römischen Circus Maximus zu Tode gekeult. Der Heilige Eustachius wurde den Löwen zum Frass vorgeworfen. Doch die Bestien verschonten ihn, also wurde er bei lebendigem Leib gekocht. Kein besonders angenehmes Schicksal. Doch es führte dazu, dass die beiden heiliggesprochen wurden, ihre Reliquien, also ihre sterblichen Überreste, verehrt werden. Und das wiederum führt auch dazu, dass nun zwei kleine Knochenstücklein in einem prächtigen Reisealtar auf einem Holztisch in einem Bauernhaus in Agasul liegen.