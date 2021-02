Snowboarder aus Winterthur – Koblet fährt an der WM vorne mit Der Einstieg in die WM in Schweden ist Kalle Koblet schon mal geglückt. Der Winterthurer beendet die Snowboardcross-Qualifikation auf dem 5. Platz. Urs Stanger

Der Winterthurer Kalle Koblet hat an der WM in Schweden in der Qualifikation überzeugt. Keystone

Das gute Gefühl aus den Trainings hat sich bestätigt. Am Dienstag an der WM in Idre Fjäll setzte sich Kalle Koblet in der Spitzengruppe fest. In der Qualifkation erreichte er die fünftbeste Zeit. Das ist ein weiterer Grund, zuversichtlich aufs Rennen am Donnerstag zu blicken.

Bisher ist die Saison nicht nach seinem Geschmack verlaufen. Erst zwei Weltcuprennen fanden statt, beide am zweitletzten Januar-Wochenende in Chiesa in Valmelenco. Beide Male schied er im ersten Lauf aus. Der 13. der letztjährigen Weltcup-Gesamtwertung musste sich mit den Rängen 26 und 33 begnügen. Im ersten Rennen erwischte der23-jährige Winterthurer im Achtelfinal eine starke Gruppe. Im zweiten, das ohne Qualifikation mit den Sechzehntelfinals begann, lag er auf Position 1, ehe bei Gegenwind die Konkurrenten hinter ihm aus seinem Windschatten fuhren und ihn überholten.