Grossbesetzung in Zürich – Koch-Besetzer ziehen auf die Hardturmbrache Die Besetzer des Koch-Areals weichen auf das Gelände des ehemaligen Hardturmstadions aus. Dort soll ein grosser Wagenplatz entstehen. Die Stadt lässt offen, wie lange sie bleiben können. Martin Huber David Sarasin

Die Besetzer des Koch-Areals haben sich am Tag vor dem Ablauf der Räumung auf der Hardturmbrache breitgemacht. Foto: Sabina Bobst

Zahlreiche Lastwagen ziehen am frühen Dienstagmorgen über die Gleise von Altstetten in den Kreis 5. Ziel ist die Hardturmbrache, Ausgangspunkt das Koch-Areal. Die Besetzer befestigen Transparente am Maschendrahtzaun: «Alles wird besetzt. Wagenplatz La Rotonda.»