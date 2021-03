Störköchin in Seuzach – «Kochen heisst, sich zu erinnern» Mit 48 war Bianca Bonelli die Älteste in ihrer Ausbildung zur Köchin. Heute kocht sie in der Küche fremder Leute – nicht selten italienisch. Eva Wanner

Störköchin Bianca Bonelli in der Gastroküche. Foto: Madeleine Schoder

«Ciao», meldet sich Bianca Bonelli in echter italienischer Manier am Telefon. Kein Wunder, denn die 58-Jährige hat die Hälfte ihres Lebens in Italien verbracht. Mit 29 Jahren ist sie in die Schweiz gekommen, der Liebe wegen. Heute lebt die alleinerziehende, zweifache Mutter in Oberohringen und betreibt dort das Bed and Breakfast Pinocchio.

Als ausgebildete Dolmetscherin für Deutsch und Italienisch entschied sie sich mit 48 zu einer Weiterbildung als Köchin. «Natürlich war ich immer die Älteste in meiner Klasse», sagt Bonelli.

Auf dem E-Bike unterwegs