Kolumne Tribüne – Königin des Schabernacks Bei unserer Kolumnistin gibt es gerade zu Hause viel zu lachen. Das sei auch gut für die Gesundheit, hat sie einmal gelesen. Eva Ashinze

Lachen stärkt das Immunsystem. Foto: Wikimedia

Eigentlich hatte ich die «Tribüne» für diese Woche bereits vor einiger Zeit geschrieben, sie handelte vom Vergessen. Aber seien wir ehrlich, es liegt pandemiebedingt bereits genug Schwermut in der Luft, der nationale Gemütszustand präsentiert sich in Grautönen. Da ist eine Kolumne, die mit dem Satz endet «… und dann bin ich nur noch ein Stück weisses Papier», vielleicht nicht ideal. Ich muss umdisponieren. Was der Mensch jetzt braucht, sind erfreuliche Neuigkeiten. Oder etwas zu lachen. Wie ich einmal gelesen habe, trägt Lachen zur Stärkung des Immunsystems bei, reduziert Stress und verbessert die Kommunikationsfähigkeit. Und über sich selbst zu lachen, macht anscheinend besonders glücklich.

Bei uns zu Hause geht es momentan so lustig zu und her wie seit langem nicht mehr. Grund dafür ist meine umtriebige Tochter. Sie befindet sich gerade in der Scherzartikelphase. Vor vielen Jahren habe ich diese Phase auch durchgemacht. Auf deren Höhepunkt versteckten mein Bruder und ich mehrere Knallteufel unter der WC-Brille. Der Schreckensschrei meiner Mutter, nachdem sie sich gesetzt hatte und die Knallerei losging, war bis auf die Strasse zu hören. Wir nahmen die Beine in die Hand und kugelten uns später vor Lachen.

Dann platzierte sie künstliche Hundehaufen an gut gewählten Orten …

Meine Tochter schob meinem Mann vor einigen Tagen heimlich ein Furzkissen unter. Sein perplexer Gesichtsausdruck, als er sich darauf niederliess, war unbezahlbar. Noch jetzt muss ich bei der Erinnerung daran kichern. Das war aber erst der Anfang. Als Nächstes platzierte meine Tochter künstliche Hundehaufen an strategisch gut gewählten Orten – zum Beispiel auf dem Bett des Bruders oder dem Perserteppich der Grosseltern – und sorgte so für Irritationen und Heiterkeit. Sie hängte eine Rolle unzerreissbares Toilettenpapier in den Klorollenhalter und brachte mich damit zur Verzweiflung. Ihre Freude an den gelungenen Streichen war jeweils so unverstellt und gross – man musste in ihr Lachen einstimmen.

Ich lache also gerade sehr häufig – über mich und über andere. Und ich kann bestätigen: Lachen tut gut. Ich fühle mich weniger gestresst. Seit bei uns zu Hause so viel Unterhaltsames passiert, erlebe ich die momentane Situation als weniger belastend. Ich bin guter Dinge.

Jetzt gerade bietet meine Königin des Schabernacks ihrem ahnungslosen Gegenüber mit unschuldigem Augenaufschlag ein mit Chili glasiertes Gummibärchen an. Ich bin gespannt, wie das ausgeht.