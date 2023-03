Aufrüstung gegen Nordkorea – Können Atomwaffen Südkorea gegen Kim helfen? Viele konservative Südkoreaner sagen, ihr Land brauche ein eigenes Nuklearprogramm, um mit der atomaren Aufrüstung im Norden mithalten zu können. Doch die USA reagieren reserviert auf die Ideen. Thomas Hahn

Bilder aus Nordkorea zeigen den Start einer Rakete, die am Wochenende von einem nordkoreanischen U-Boot aus abgeschossen wurde. Foto: EPA

Er redet gerne auch mal öffentlich drauflos. Oh Se-hoon ist Bürgermeister der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, der wohl prominenteste Lokalpolitiker des Landes. Eigentlich hat er sich vor allem um Themen wie Luftverschmutzung oder den überteuerten Wohnungsmarkt in der Metropole zu kümmern. Aber Oh ist eben auch ein Vertreter der Regierungspartei PPP. Er nutzt seinen Posten, um sich mit strammen Meinungsäusserungen als Nationalpolitiker zu profilieren, vielleicht sogar als Kandidat für die Nachfolge seines Parteifreundes, des Präsidenten Yoon Suk-yeol.