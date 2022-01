Unser Einkaufskorb im Januar – Koffein zum Knabbern Die Kulinarik-Redaktion testet neue oder spannende Speisen und Getränke. Welche Produkte sollte man probieren – und was kann man getrost im Gestell liegen lassen? Nina Kobelt Daniel Böniger

Alter Kaffee in neuem Gewand

Foto: PD/Getty Images

Ich bin sehr heikel, was Kaffee anbelangt – aber leider süchtig danach. Das stellt mich manchmal vor Fragen: Soll ich, im Hotel zum Beispiel, eine Pfütze trinken, nur um wach zu werden, oder einfach verzichten und den Tag im Delirium verbringen? Es sind Luxusprobleme, und ein bisschen schäme ich mich dafür, trotzdem bin ich froh, die Bobber-Taler entdeckt zu haben. Das sind koffeinhaltige Snacks mit ausschliesslich Biozutaten, vor allem aus der Schweiz, ausser natürlich dem Cascara. Was das ist? Das Fruchtfleisch, das die Kaffeebohne umgibt. Die Firma Bobber bezieht dieses Nebenprodukt der Kaffeeproduktion aus Peru und verarbeitet sie weiter. Der beste ist natürlich der Schoggitaler, in dem nebst veganer Schokolade auch Haselnüsse, Haferflocken und Sonnenblumenkerne stecken. Laut den Angaben von Bobber enthält ein Taler genau gleich viel Koffein wie ein Espresso. Und schmeckt vor allem besser als manch eine Brühe, die sich Kaffee nennt. (nk)