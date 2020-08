Drogen in Winterthur – Kokainspuren auf der Jugendhaus-Toilette Eine Gruppe Jugendlicher macht den Sozialarbeitern im Jugendhaus zu schaffen. Sie sind erst 16 bis 18 Jahre alt und konsumieren Kokain sowie Ecstasy. Jigme Garne , Mirko Plüss

Das städtisch finanzierte Jugendhaus ist beliebt: Im letzten Jahr wurden rund 12’000 Besuche verzeichnet. Archivfoto

«Wir wissen, dass Ecstasy und Kokain die Runde machen. Wir wissen es unter anderem, weil wir Pulverspuren in den Toiletten finden.» Was sich in einem Zürcher Club abspielen könnte, ist eine Schilderung aus dem Winterthurer Jugendhaus in der Steinberggasse.