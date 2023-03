Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Kollege packt aus: Vorbestrafter Drogendealer muss wieder in Haft Er soll bei einer Winterthurer Familie Kokain bestellt und verkauft haben. Trotz Überwachung fehlten der Anklage klare Beweise. Ein Urteil war nur dank eines Schulfreundes möglich. Tanja Hudec

Hat angeblich alles selbst konsumiert: Ein Winterthurer musste sich vor Gericht verteidigen, weil er Kokain weiterverkauft haben soll. Foto: Keystone

Dies sei nicht Amerika und auch kein Film, sagt der Verteidiger. Doch die Verhandlung am Bezirksgericht Winterthur erinnert ein bisschen an Hollywood. Die Hauptrolle spielt ein 33-jähriger mehrfach verurteilter Drogendealer und Vater von zwei kleinen Kindern; bullig, die Haare an den Schädelseiten rasiert, mit schwarzem Tattoo im Nacken, das ihn als Polizei-Hasser outet. Nennen wir ihn Manuel*.

In den Nebenrollen: Gloria*, eine Mutter, die mithilfe ihrer Söhne in ihrer Wohnung in Winterthur regelmässig Kunden mit Kokain versorgt. Und Erich*, ein alter Schulkollege des Beschuldigten, der ihn bei der Polizei in die Pfanne haut. Ein Gastauftritt hat ein Polizist mit fragwürdigen Verhörmethoden.

Doch erst dieses Detail macht den Fall richtig amerikanisch: Die Polizei hatte die Wohnung der Familie, die mit Kokain dealt, verwanzt und überwachte sämtliche Gespräche. Nur dank dieser Aufzeichnungen wurden die Strafverfolgungsbehörden überhaupt auf Manuel aufmerksam. «Ein Zufallsfund», wie es der Staatsanwalt formuliert.

Gegensätzliche Geschichten

Die Version der Anklage geht so: Zwischen Oktober 2021 und Juni 2022 bezog Manuel – kurz nachdem er aus der Haft entlassen worden war– insgesamt 286 Gramm bei Gloria. Das Kokain, das ihn 50 Franken pro Gramm kostete, verkaufte er weiter. Ausserdem vermittelte er mehrere Männer an Gloria, die dort ebenfalls Kokain erwarben. Zwei davon, der alte Schulkollege Erich und ein Bekannter, besorgten sich dank dieser Kontaktherstellung über 1,2 Kilo Kokaingemisch.

Dafür fordert der Staatsanwalt fünf Jahre Gefängnis für Manuel. Die Taten von Gloria und ihrer Söhne werden separat verhandelt.

«Er hätte alles gesagt, um rauszukommen. Er hätte seine eigene Mutter verkauft.» Beschuldigter vor Gericht

Manuel, der lässig im Stuhl lehnt, erzählt eine andere Geschichte: Er habe zwei Kollegen zu Gloria mitgenommen, das stimme. Dass diese danach dort ständig Kokain gekauft hätten, sei ihm nicht bewusst gewesen.

Zwar habe sein alter Schulfreund Erich ausgesagt, er, Manuel, habe neun Gramm Kokain an ihn vermittelt. Zu dieser Aussage sei er aber gezwungen worden. Die Polizei wolle an ihn und Gloria ran. «Nach zwei Tagen Gefängnis hätte Erich alles gesagt, um rauszukommen: Er hätte seine eigene Mutter verkauft.»



Er, Manuel, habe bei Gloria nur 200 bis 300 Gramm für sich selbst gekauft.

Die Richterin fragt: «Was haben Sie damit gemacht?»

«Konsumiert, gerupft, geraucht.»

«Auch während der Halbgefangenschaft?»

«Ja, ab und zu.»

«Wieso haben Sie nach der Haftentlassung wieder gekokst?»

«Ich hatte Stress mit der Freundin.»

«Wieso haben Sie sich nicht aus dem Milieu ferngehalten?»

«Keine Ahnung.»

«Worin liegt für Sie der Reiz beim Kokainkonsum?»

«Kann ich nicht sagen.»

Bargeld und Beutel

In früheren Verfahren und während dieser Untersuchung habe er stets abgestritten, selbst zu konsumieren, sagt die Richterin. In einem Eckmöbel in seiner Wohnung seien 8000 Franken Bargeld festgestellt worden. Darüber hinaus habe man Minigrips – kleine Druckverschlussbeutel, die auch zur Aufbewahrung von Drogen verwendet werden – und Feinwaagen bei ihm gefunden.

Der Beschuldigte erwidert, den Kokainkonsum habe er verleugnet, um seinen Fahrausweis und seine Kinder nicht zu verlieren. Er konsumiere aber bereits, seit er 15 Jahre alt sei. Das Bargeld stamme von seinem Mercedes, den er für 14’000 Franken verkauft habe. Und die Minigrips habe zur sicheren Entsorgung der Nadeln seiner Testosteron-Spritzen gebraucht. «Damit man sich nicht sticht.» Stirnrunzelnd sagt die Richterin: «Das hätten Sie auch mit einer Zeitung machen können.»

Ein zweiter Richter ergänzt, in verschiedenen Audioprotokollen beschwere sich der Beschuldigte über den «fehlenden Glanz» des Kokains; so könne man das nicht verkaufen, sagte er zu Gloria. «Was wissen Sie über Kokain? Ist es gesund, ungesund?» Der Beschuldigte entgegnet: «Es ist ungesund, wenn es gestreckt ist.»

Polizist mit Pumpgun

Nun hat Erich einen Auftritt. Der Verteidiger spielt mehrere Sprachnachrichten ab, die Erich dem Beschuldigten Manuel hinterlassen hat. Darauf macht er Gloria schlecht und sagt, sie habe sicher «mehr Dreck am Stecken» als er und Manuel. Er wisse, dass sie 200 bis 400 Gramm pro Woche «rauslässt» – das seien mehr als 10 Kilo pro Jahr. Erich schimpft auch über den Polizisten, der ihn befragt hat: «Er hat mir Fotos gezeigt und gefragt, auf welchem du drauf seist. Er hat versprochen, wenn ich das und das sage, lasse er mich raus.»

«Es ist fraglich, ob dies überhaupt strafbar sein sollte.» Verteidiger vor Gericht

Dann verrät der Verteidiger ein pikantes Detail über diesen Polizisten: Am Abend vor der Verhandlung habe er einen Hinweis erhalten, dass der Mann vorbestraft sei. «Weil er mit der Pumpgun die Hunde seines Nachbarn gejagt hat», sagt er und greift nach einem Zeitungsartikel. Diese «Rambo-Methoden» würfen die Frage auf, ob ein solcher Mensch überhaupt Polizist sein sollte.

Der Beschuldigte sei aufgrund seiner Vorstrafen ein valabler Kandidat, dem man die Schuld zuschieben könne. Dabei habe Manuel lediglich eine kleine Menge Kokain an Kollegen vermittelt und selbst ein bisschen davon genommen. «Es ist fraglich, ob dies überhaupt strafbar sein sollte.»

Kokain für Kunden

Dass der Staatsanwalt mit einer dürftigen Beweislage für den Weiterverkauf ringt, geht bereits aus der Anklageschrift hervor: Dort heisst es, der Beschuldigte «veräusserte dieses Kokain anlässlich diverser nicht näher bekannter Gelegenheiten im Raum Winterthur an nicht näher bekannte Drittpersonen zu einem nicht näher bekannten Verkaufspreis weiter». Wohl darum konzentriert er sich vor allem auf den angeblichen Eigenkonsum.



Diese Aussage des Beschuldigten sei nicht glaubhaft, weil ihm erst bei der siebten Einvernahme eingefallen sei, dies überhaupt zu erwähnen. Die Minigrips, die unterschiedliche Menge an bestelltem Kokain sowie die zwei einschlägigen Vorstrafen sprächen ebenfalls dagegen. Dazu komme, dass er in mehreren überwachten Konversationen von «Kunden» und «Verkauf» rede. Für jedes vermittelte Gramm Kokain habe er eine Provision erhalten. Dies bestätige Gloria, und sei auf den Aufnahmen zu hören.

«Wir haben Fragenzeichen.» Richterin vor Gericht

Der Verteidiger macht abschliessend eine Rechnung und nimmt damit die Essenz des Urteils gleich vorweg: Aus den Akten gehe hervor, dass der Beschuldigte 16 Mal bei Gloria gewesen sei. Die Anklage behaupte, er habe über 600 Gramm Kokain an den Bekannten vermittelt, dies aber stets in kleinsten Mengen. «Wo sind die Nachweise zu den Hunderten Telefonaten oder Chatnachrichten, die es für diese Bestellungen gebraucht hätte?»

Das Gericht verhehlt seine Zweifel am angeblichen Eigenkonsum des Beschuldigten nicht. «Wir haben Fragenzeichen.» Doch die Beweise für einen Weiterverkauf im grossen Stil fehlten.

Das Happy End

Bei seiner Urteilsfindung stütze sich das Gericht stark auf die Aussagen des Schulkollegen Erich. «Er hatte keinen Grund, Sie zu Unrecht zu belasten. Er hätte sagen können, er habe das Kokain von einem Unbekannten bezogen», sagt die Richterin. Erich habe aber ausgesprochen überzeugende Aussagen gemacht – ganz im Gegensatz zu Gloria, die das Gericht für unglaubwürdig hält.

Schuldig gesprochen wird Manuel für die Vermittlung von 9 Gramm Kokaingemisch an Erich, für die Bestellung von 20 Gramm bei Gloria und die Vermittlung an den Bekannten. Sowie für den Besitz von 200 Gramm für den Eigenkonsum.

Ein Happy End für den Hauptdarsteller: Es drohen ihm nebst einer Busse von 3000 Franken statt fünf Jahren nur acht Monate Haft – wobei ihm 85 Tage Untersuchungshaft angerechnet werden. Auch diese Haftstrafe wird er in Halbgefangenschaft verbüssen dürfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wann eine Fortsetzung des Films – diesmal mit Gloria in der Hauptrolle – vorgeführt wird, ist noch nicht bekannt.

*Namen geändert

Tanja Hudec ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitsthemen und das nördliche Weinland. Nach dem Bachelor in Mehrsprachiger Kommunikation absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Als Journalistin arbeitet sie seit 2011. Mehr Infos

