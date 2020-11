Nach Verhaftung in Winterthur – Kollege von Wien-Attentäter bleibt in U-Haft Der 18-jährige Winterthurer, der vergangene Woche mutmasslich im Grüzefeldquartier verhaftet wurde, bleibt länger in U-Haft. Genau so wie sein 24-jähriger Kollege. Gregory von Ballmoos

Hier wird einer der Jugendlichen verhaftet, gegen beide ist nun U-Haft beantragt worden. Foto: Leserbild

Nach dem Attentat in Wien führte eine Spur nach Winterthur, letzten Dienstag schlug die Polizei im Grüzefeldquartier zu. Sie verhaftete zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren. (Lesen Sie hier alles zur Verhaftung.)

Nun wird die Untersuchungshaft gegen den einen der Verhafteten verlängert. Die Jugendanwaltschaft habe beantragt, den 18-jährigen Bekim K. (Name geändert) für einen Monat festzuhalten, schreibt die Onlineplattform Watson.ch. Bei Jugendlichen muss der Entscheid über die U-Haft binnen einer Woche nach der Verhaftung gefällt werden.

Das Zwangsmassnahmengericht hat diesem Antrag nun stattgegeben. Ziel sei es, zu ermitteln, inwieweit Bekim K. in Kontakt zu dem Attentäter in Wien gestanden sei. Es gelte die Unschuldsvermutung, so eine Sprecherin gegenüber «Watson».

Anderer Täter bereits in U-Haft

Der 24-jährige Simon F. (Name geändert) befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Bei Erwachsenen muss das Zwangsmassnahmengericht bereits 48 Stunden nach Haftantritt über eine mögliche U-Haft befinden. Das Verfahren habe die Bundesanwaltschaft übernommen, schreibt «Watson» weiter. Auch hier gilt die Unschuldsvermutung.

Simon F. und Bekim K. sollen den Attentäter von Wien im Sommer besucht haben, das berichtete die «SonntagsZeitung». Auch in Winterthur sind die beiden aufgefallen. So sollen sie sich mit einer «Gemeinschaft» regelmässig in einem Raum im House of Sounds in Winterthur-Töss getroffen haben. Wie zwei Augenzeugen dem «Landboten» erzählten, haben die Jugendlichen im Sommer 2019 auf dem Parkplatz gebetet. Auch die Polizei soll öfters in Zivil vorgefahren sein.

In jenem Sommer soll die «Gemeinschaft» aus dem House of Sounds geflogen sein. Bei der Verwaltung heisst es auf Anfrage: Kein Kommentar.