Nach Wien-Attentat – «Kollegen» von Wien-Attentäter müssen in U-Haft Die Staatsanwaltschaft und die Winterthurer Jugendanwaltschaft beantragen die Massnahme am Donnerstagnachmittag. Mirko Plüss

Blick in die Zelle eines Untersuchungsgefängnisses im Kanton Zürich. Archivfoto: Urs Jaudas

Zwei Schweizer wurden am Dienstag verhaftet, weil sie in Kontakt gestanden waren mit dem Attentäter von Wien. Nun beantragen die Ermittlungsbehörden in beiden Fällen Untersuchungs-Haft.