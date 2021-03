Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Unfall bei Winterthur – Kollision mit drei Autos – A1 kurzzeitig gesperrt Auf der A1 kam es kurz vor 13 Uhr zu einer Kollision mit drei Autos. Verletzt wurde niemand. Gregory von Ballmoos

Der Verkehr staute sich in Richtung Zürich ab Winterthur Nord. Foto: Tamedia AG

Schon wieder kommt es auf der A1 zu einem Unfall. Drei Autos kollidierten im Baustellenbereich zwischen dem Abschnitt Winterthur Nord und der Ausfahrt Töss. Die rechte Fahrbahn musste für gut eine Stunde gesperrt werden. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Bereits am Montag kam es ganz in der Nähe zu einem folgenschweren Unfall. Damals kollidierten zwei Lastwagen, dabei verstarb ein Fahrer. Im Nachgang kritisierte auch ein Fahrlehrer die Ausgestaltung der Baustelle. Er riet dabei gar vom Überholen an jener Stelle ab. (Lesen Sie hier die Hintergründe)

Die Kantonspolizei betonte damals, dass es sich bei diesem Abschnitt nicht um einen Unfallschwerpunkt handle.