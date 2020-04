Unfall auf A1 bei Matzingen – Kollision nach Überholmanöver auf Pannenstreifen Am Mittwochabend überholte ein unbekannter Autofahrer auf der A1 bei Matzingen via Pannenstreifen, bei der anschliessenden Kollision verletzte sich eine Person leicht.

Auf der A1 bei Matzingen kam es am Mittwochabend zu einer Kollision, die A1 musste kurzzeitig gesperrt werden. Kantonspolizei Zürich

Ein unbekannter Autolenker setzte am Mittwochabend zu einem waghalsigen Manöver an. Er überholte kurz vor der Ausfahrt Matzingen via Pannenstreifen gleich zwei Autos, eines auf der Normalspur und eines auf der Überholspur. Die Fahrerin auf der Normalspur musste ausweichen und prallte zuerst in den Personenwagen auf der Überholspur und anschliessend in die rechte Leitplanke. Dabei verletzte sie sich leicht und musste mit dem Krankenwagen ins Spital gefahren werden. Der Lenker auf der Überholspur blieb unverletzt.

Der Unfallauslöser, der über den Pannenstreifen fuhr, setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Lenker, zum Fahrzeug, es handelt sich laut Mitteilung der Kantonspolizei Zürich um einen weissen Personenwagen, allenfalls ein Firmenfahrzeug, oder zu seiner Fahrweise machen können.

