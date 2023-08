Kolumne Angerichtet – Für einen Magenträs ins Ortsstockhaus Braunwald liegt 13.90 Franken weit von Winterthur weg: Ein paar Gründe, warum sich das Billett lohnt. David Herter

Anrichten, das können die Braunwalder Wirtinnen und Wirte: Pouletgeschnetzeltes mit Reis im Ortsstockhaus. Und ein Adlerpfiff, halb Bier, halb Elmer Citro – also Panaché. Foto: David Herter

Der Oberblegisee ist ein Bergsee wie aus dem Bilderbuch. Von Winterthur liegt er einen Tagesausflug nach Braunwald entfernt (27.80 Franken mit Halbtax). Der Weg zum See führt durchs Dorf, um den Chneugrat und an der Alp Bösbächi vorbei. Einige Schwimmzüge im kalten Wasser sind Pflicht. Ringsum ist Platz zum Sonnen und Picknicken. Immer im Blick: die bröckelnde Südwand des Glärnisch.

1 / 4 Der Wurst-Käse-Salat (18.50 Franken) im Bächibeizli sieht grossartig aus und schmeckt auch so. Foto: David Herter

Wir kehren im Bächibeizli ein. Käse und Mutschli (19 Franken) stammen von der Alp Bösbächi nebenan. Die Kühe grasen unweit entfernt. In der Tomatensuppe schwimmt ein in Stücke geschnittenes Wienerli (13 Franken). Der Wurst-Käse-Salat (18.50 Franken) sieht grossartig aus und schmeckt auch so: Mit einer Margeriten-Blume zuoberst, mit Kräutern, Zwiebeln, Gurken und Tomaten. Dazu gibt es ein Adlerbräu. Der Sohn trinkt Elmer-Citro.

Der Grund, warum dieses «Angerichtet» aus Braunwald kommt, sind die Sommerferien. Und die Tatsache, dass man nirgendwo sonst so viele Winterthurerinnen und Winterthurer trifft. Es wird Spätsommer und Herbst, und eine Fahrt ins Glarnerland lohnt sich auch dann. Vielleicht treffen Sie ebenfalls einen Nachbarn. Zum Beispiel in der Wirtschaft zum Nussbüel, im Berggasthaus Gumen, im Cristal oder im Bsinti.

1 / 4 Das Ortsstockhaus wurde 1931 gebaut, nach Plänen von Hans Leuzinger. Es gilt als einer der wichtigsten Zeugen der Moderne im Kanton Glarus. 2016 wurde das Gebäude rundum saniert und erneuert. Foto: 20min.ch

Der Weg zum rot und schwarz gestrichenen Ortsstockhaus ist steil. Kinder, Kühe und andere Übermotivierte steigen den Hang Direttissima, die anderen gehen die Kehren. Und keuchen doch, wenn sie beim Gasthaus mit Pension ankommen, das als Pionierbau des «Neuen Bauens» in der Schweiz gilt. Wir teilen das wie immer ausgezeichnet gekochte Tagesmenü – Pouletgeschnetzeltes mit Paprikasauce und Reis (22.50 Franken) und eine Schüssel Salat für zwei Personen (19 Franken).

Zum Dessert gibts Aprikosenkuchen mit Rahm (6 Franken) und Kaffee. Wir nehmen ihn mit Milch und Magenträs (5.50). Kein Schnaps, nein, sondern ein rötlich schimmernder Gewürzzucker. Wegen seiner angeblich aufputschenden und verdauungsfördernden Wirkung wurde dieser früher als Medizin verwendet. Der damit gesüsste Kaffee schmeckt ungewohnt, uns fallen der Zimt und der Muskat auf, doch zu den Zutaten gehören weitere exotische Gewürze. Probieren Sie Magenträs bei Gelegenheit selbst.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

Fehler gefunden?Jetzt melden.