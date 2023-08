Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Sind wir die Summe der Menschen, mit denen wir uns umgeben? Was es bedeutet, wenn wir ständig auf Nervensägen treffen – und was, wenn wir ihnen nur selten begegnen. Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

«Wenn Sie einmal im Monat einen Trottel treffen, haben Sie einen Trottel getroffen. Wenn Sie jeden Tag einen Trottel treffen, sind Sie der Trottel.»

Es ist nicht bekannt, von wem dieser Satz stammt, aber die unbekannte Person verknüpft spielend zwei grosse Wahrheiten des menschlichen Zusammenlebens. Erstens: Die Häufigkeit, mit der wir auf Trottel stossen, verrät etwas über uns selbst. Zweitens die Idee der sozialen Ansteckung, dass wir also so sind wie die fünf Personen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen (siehe Zeichnung).