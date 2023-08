Kolumne Kulturperle – Der Maler Aleks Weber war Täter und Opfer zugleich Er war ein Visionär der urbanen Hölle, was sich in seinen düsteren Stadtbildern aus den 1980er-Jahren eindrücklich manifestiert. Die Oxyd Kunsträume zeigen 25 Werke von Aleks Weber. Adrian Mebold

Aleks Weber: Vor Sulzers Toren, 1984, Acryl auf Leinwand. Foto: Oxyd

Sie sind eigentlich Geschichte, die «Winterthurer Ereignisse» des Jahres 1984. Liegen sie doch beinahe schon 40 Jahre zurück. Aber vor den Bildern von Aleks Weber (1961-1994) aus jener Zeit wird alles wieder präsent und lebendig.

Keine distanzierte Historie erlebt man deshalb in den Oxyd Kunsträumen; vielmehr stossen die 25 Werke aus den Jahren 1983 bis 1988 den Betrachter wieder in den emotionalen Strudel, den der gewaltsame politische Konflikt zwischen einer Gruppe junger Aktivisten und den Ordnungsorganen des Staats ausgelöst hatte.

Es begann als Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Provokateuren und der Polizei, wobei sich die jugendlichen Aktivisten gegen die gesellschaftliche Repression staatlicher Institutionen wehrten. Die Auseinandersetzungen eskalierten und kulminierten im Bombenanschlag auf das Haus von Bundesrat Rudolf Friedrich. Schliesslich endeten sie in persönlichen Tragödien.

Und Aleks Weber mittendrin als Täter, Opfer und grossartiger Maler. Das ist wohl einzigartig in der Schweizer Kunstszene. Wo sonst trifft man auf eine Künstlerbiografie, in der so widersprüchliche Rollen in einer Person zusammenkommen und die dann auch noch von innen heraus künstlerisch so eindrücklich verarbeitet werden? Zudem noch von einem Künstler, der sich das Malen selbst beibrachte, im Hintergrund gefördert vom namhaften Maler Bendicht Fivian (1940-2019).

An Wucht, Intensität und Vorstellungskraft übertraf der Lehrling indes den Meister. Das zeigt sich erneut in der aktuellen Ausstellung, die von Gastkurator Julian Denzler und der künstlerischen Leiterin Eve Hübscher in packender Chronologie eingerichtet wurde. Weber war ein Visionär der urbanen Hölle und des gesellschaftlichen Horrors, was sich in seinen düsteren Stadtbildern eindrücklich manifestiert.

Darin fehlt jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ein Überleben gibt es für Weber einzig noch in der Kunst. Darum ist sie auch so existenziell fundiert; in den 1980er-Jahren ermöglichte sie ihm, nicht nur als Agitator, Märtyrer und Held zu existieren, sondern sich auch in diesen Rollen zu stilisieren. In der Sammlung der Stadt Winterthur ist Weber nicht vertreten. Im Oxyd besteht die Möglichkeit, diese Lücke zu schliessen.

