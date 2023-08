Kolumne Kulturperle – Die Musikfestwochen bekommen dreimal Post Das Festival hat gerade begonnen, und doch stehen bereits die letzten kostenlosen Konzerte an. Hier drei Tipps für die grosse Bühne am Donnerstag: zweimal Post-Rock und einmal Post-Hardcore. Helmut Dworschak

Das deutsche Trio Die Nerven webt feine Post-Rock-Teppiche, die mit melancholischen Bemerkungen bewohnt werden. Foto: Wikimedia

Gebrauchsanweisungen werden bekanntlich immer als Erstes entsorgt. Für den Genuss von Soldat Hans kann es aber nützlich sein, sie zuerst zu lesen. Keine Angst, das geht ganz schnell. Dort steht nur dies: Schalte einen Gang runter. Oder auch zwei, drei Gänge, je nach persönlicher Schaltung. Denn die Post-Rock-Band aus Winterthur geht es ganz langsam an, lässt jedem Akkord Zeit und kreiert damit ein Antistressmittel, das die Seele massiert – wenn man sich darauf einlässt. Das ist auch ein Trip in ein anderes Zeitalter. Vielleicht hat sich so das Leben im Mittelalter angefühlt. Ebenfalls aus einer anderen Zeitordnung stammt der Bandname, nämlich aus einem Grimm-Märchen.

Mit Soldat Hans beginnt um 18.30 Uhr der Abend auf der Steinberggasse. Ein paar Zacken härter wird es um 20 Uhr mit dem Post-Hardcore der Coilguns. Die Band aus La Chaux-de-Fonds reichert ihren aggressiven Sound um experimentelle Elemente an, zu denen Frontmann Louis Jucker sicher seinen Teil beiträgt. Denn Jucker hat auch ein Gespür für feine Folkmelodien, wie er auf seinen verspielten Soloalben beweist. Mit Coilguns auf der Bühne indes wirkt er geradezu entfesselt, er schreit und rast in voller Ekstase. Das kann er, weil derweil die Band alles unter Kontrolle hat: Jedes Detail sitzt. Hier bietet sich zur Vorbereitung das Album «Live at Soulcrusher» an.

Zum dritten Mal Post bekommen die Musikfestwochen schliesslich mit der deutschen Band Die Nerven. Das Trio webt feine Post-Rock-Teppiche, die mit melancholischen Bemerkungen zum Lebensgefühl in Deutschland und Europa bewohnt werden. Auf den Teppichen hat es Platz für ein Bewusstsein der Endlichkeit wie im Song «Europa»: «Und ich dachte, in Europa stirbt man nie», heisst es da ernüchtert, und nach einem folkigen Beginn steigert sich der Song in ein erlösendes Pathos.

Die mit sanfter, nicht ganz ernst gemeinter Wut vorgetragenen Texte auf dem Album «Die Nerven» treiben ein wenig Alltagsphilosophie und passen damit gut in den aktuellen Trend deutscher Popmusik: «Mach ich die Augen auf, kann ich nichts sehen», wird uns etwa mitgeteilt. Oder wir erhalten den Rat: «Lass dich treiben, oder treib was an.» Die Nerven spielten bereits 2016 an den Musikfestwochen.

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

