Kolumne Kulturperle – Japanisch inspirierte Geisterbeschwörung Der Künstler Uwe Wittwer, die Keramikerin Aiko Watanabe und der Schriftsteller und Künstler Jürg Halter finden im Gewerbemuseum zu einem eindringlichen Gemeinschaftswerk über die Zeit zusammen. Helmut Dworschak

Blick in die Ausstellung «Das imaginäre Haus». Foto: Milad Ahmadvand

Wie zufällig treten auf den grossformatigen Aquarellen die Schalen aus dem schwarzen Hintergrund heraus – sie würden davon verschluckt, wäre nicht ihr Rand mit Weiss gezogen. Schwarz umgibt auch das gelbe Feuer des Ofens in einem daneben laufenden Video, in dem Keramik gebrannt wird.

Die Aquarelle und das Video stimmen im Flur vor dem Eingang auf die Ausstellung ein: Um Erscheinungen geht es, um innere Bilder und Dinge, die sich in ihrer Flüchtigkeit offenbaren. Und um Mächte, die wirksamer sind, als wir ahnen. «Geister verwirklichen sich in uns – sei wachsam», heisst es auf einem Buchstabenbild, geschrieben in unruhigen Lettern, in die vielleicht Geister ihren Atem geblasen haben.

In der Ausstellung «Das imaginäre Haus» im Gewerbemuseum beziehen sich der Künstler Uwe Wittwer, die Keramikerin Aiko Watanabe und der Schriftsteller und Künstler Jürg Halter auf den japanischen Filmklassiker «Ugetsu Monogatari – Erzählungen unter dem Regenmond» von Kenji Mizoguchi aus dem Jahr 1953. Er erzählt die Geschichte zweier Töpfer und ihrer Frauen im 16. Jahrhundert, das vom Bürgerkrieg geprägt ist. Man muss den Film nicht gesehen haben, um diese Geisterbeschwörung zu verstehen; die Bilder, Objekte und Gedichte sprechen für sich.

Die roh wirkenden Tongefässe sind warm beleuchtet. Sie sind ganz hier und führen auch in andere Zeiten und Räume; die von Watanabe verwendeten Stile, Shigaraki und Iga, sind jahrhundertealt. Die Künstlerin liess sich zudem vom Biwa-See in Japan inspirieren, dem Schauplatz des Films. Schattenhaft hingegen wirken die weiss-schwarzen Inkjetdrucke an den Wänden, die auf Filmstills beruhen. Da sind etwa zwei Figuren, wie aus Nebel geformt, unterwegs auf einem Pfad, dessen Ziel wir nicht kennen. Ebenso bildhaft sind die Haiku-artigen Kurzgedichte: «Nebel überm Wasser, / ein verlassenes Boot / treibt Richtung Mond». Jedes enthält eine eigene Geschichte: «Ein kleiner Junge legt / eine Schale dampfenden Reises / auf das Grab seiner Mutter».

Die Gefässe sind Gebrauchsgegenstände und haben gleichzeitig Symbolcharakter: Sie sind auch ein altes Bild des Menschen. Wie er sind sie fest und flüchtig zugleich. Auf einer grossformatigen Kohlezeichnung legt ein Boot vom Ufer ab. Oder ist es eine Rückkehr? Anfang und Ende berühren sich, wie in dieser Vision: «Armeen aller Zeiten kehren zurück / Armeen aller Zeiten waren nie fort».

Uwe Wittwer: Ugetsu monogatari Stills, 2014. Aquarell. Thierry Barbier-Mueller’s estate, Genf. Foto: Studio Uwe Wittwer

