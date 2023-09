Kolumne Landluft – Hier werden Sie verglichen Illnau-Effretikon top, Andelfingen Flop – Gemeinderatings wie das von Solidar Suisse boomen. Auch das Regionsressort des «Landboten» vergibt jeweils Punkte – wenn auch inoffiziell. Almut Berger

Sich zu vergleichen, liegt in der Natur des Menschen. Erfolgt dieser Vergleich in geordneten Bahnen, resultiert daraus meist eine listenförmige Rangierung, wobei der Rang 1 stets dem Listengewinner entspricht.

Werden statt Menschen Gemeinden gelistet, spricht man von einem Gemeinderating. So auch beim schweizweiten Gemeindevergleich von Solidar Suisse von letzter Woche. Bei diesem rangierte lllnau-Effretikon auf Platz 3, während die drei weiteren Teilnehmer im «Landbote»-Land – Hagenbuch, Weisslingen und Andelfingen – unter «ferner liefen» liefen.

Ein ähnliches – wenn auch inoffizielles – Rating gibts auch im Regionsressort des «Landboten». Anders als Solidar Suisse vergibt dieses aber keine Punkte für die sozial nachhaltige Beschaffung von WC-Papier und Co. Stattdessen bildet das Informations-Beschaffungs-Rating (IBR) ab, wie viel Energie und Nerven die Redaktorinnen und Redaktoren jeweils aufbringen müssen, um in den Gemeindehäusern rund um Winterthur Antworten auf die Fragen zu erhalten, die sich im Zuge einer Artikelrecherche so stellen.

Und auch hier sind die Unterschiede gewaltig. So gibt es Gemeinden, bei denen jemand den Hörer abnimmt, zuhört, antwortet – und gut ist. Dann gibt es die, wo erst einmal intern abgeklärt werden muss, wer überhaupt antworten darf. Und schliesslich gibt es jene, wo mindestens eine weitere Person – meist der Gemeindepräsident – erst absegnen muss, was die Person, die schliesslich antwortet, antworten darf.

Ganz am Ende des IBR rangieren die Gemeinden, bei denen die Fragen schriftlich einzureichen sind, die dann wiederum schriftlich beantwortet werden mit der Aufforderung, diese Antworten nochmals fürs Gut zum Druck vorzulegen. Getoppt werden solche nur noch von jenen, wo eine Anfrage einer heissen Kartoffel gleich intern so lange rumgereicht wird, bis der Artikel bereits im Altpapier gelandet ist.

Falls Sie sich jetzt fragen, wo Ihre Gemeinde rangiert: Schicken Sie eine E-Mail mit Frist an rating@landbote. Je nachdem kriegen Sie umgehend, fristgerecht und erst nach Rücksprache mit unserer Chefredaktion eine Antwort. Falls Sie gar nichts hören, schieben wir Ihre Frage wohl noch von A zu B zu C zu­ … Z. Oder aber direkt in den Papierkorb.



