Kolumne Landluft – Marküsser und Ruthe gehören abgelöst Die beliebtesten Vornamen in der Schweiz zeichnen ein altmodisches Bild. Es ist Zeit, dass die Liore übernehmen – und der richtige Plural endlich geklärt wird. Tanja Hudec

Elisabeth, Ursula und Emma: Nicht nur Menschen, auch Kühe haben oft altmodische Namen. Foto: Landbote

Daniel, Peter, Thomas. Maria, Anna, Sandra. Das sind die häufigsten Vornamen aller lebenden Personen in der Schweiz. Unglaublich, oder? Als hätte keine Zuwanderung stattgefunden, als gäbe es keine jungen Menschen oder als lebten wir noch in den 50er-Jahren. Bei den Frauen folgt auf Platz sechs Elisabeth. Und direkt danach Ruth. Ruth! Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber Ruth ist doch die Personifizierung von altmodisch.

Diese Behauptung bestätigt eine kurze Wikipedia-Recherche. Dort heisst es, die Popularität des Namens in Deutschland sei Anfang des 20. Jahrhunderts gestiegen. Nur um klarzustellen: Das bedeutet um 1901 herum. «Seit Beginn der Achtziger ist der Name eher ungebräuchlich.» Nur in der Schweiz leben noch so viele Ruths, Ruthe, Rüther (was ist der Plural von Ruth?), dass es der Name in die Top Ten schafft.

Bei den Männern ist derweil Markus mit dem neunten Platz ein äusserst verbreiteter Vorname: 37’104 Markus’, Marküsse, Markusser (wieder diese unmögliche Mehrzahl) lebten 2022 in der Schweiz. Schuld daran sind hier vor allem die Dachsemer und Dachsemerinnen, wie sich an der Gemeindeversammlung zeigte. Dort hiessen drei der fünf Votanten Markus. Dies zeigt abgesehen von der Beliebtheit des Namens auch, in welchem Alter das aktive Stimmvolk in der Gemeinde ist.

Wie klingt es wohl in 50 Jahren an solchen Anlässen? Vielleicht: «Ich bin der Lior Guggisberg.» Das ist jedenfalls der Bubenname, der die meisten Plätze in der Rangliste gutgemacht hat. Momentan leben erst 48 in der Schweiz. Hoffentlich werden es noch mehr. Der Name bringt endlich etwas frischen Wind ins Schweizer Bünzlitum. In weiteren 50 Jahren sind es dann die Liore, Liors, Lioren (Himmelherrgott!), die sich an der Gemeindeversammlung einbringen und die Rangliste anführen.

Vielleicht sind bis dann Marküsse und Ruthe wieder im Aufschwung und gelten als cool. So wie heute Emma: erstmals 1925 wirklich im Trend, dann weg vom Fenster und schliesslich 2020 plötzlich der zweitbeliebteste weibliche Vorname für Neugeborene. Absolut verständlich. Immerhin handelt es sich um einen Namen, der keine Fragen zur korrekten Pluralform offen lässt: Emmas. Emmen wäre sogar im von Absurditäten gefüllten Reich der Vornamen eine Zumutung.

