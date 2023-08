Diese Kühe wünschten sich etwas Regen. Nun fegt ein Sturm sie durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Vor kurzem wünschte ich mir in dieser Kolumne einen Raben herbei, der uns Journalistinnen und Journalisten mit seiner rührenden Geschichte aus dem Sommerloch rettet. Nur wenige Wochen später erfuhr ich: In Pfungen hatte ein Mann tatsächlich einen schwächelnden Jungraben gefunden und diesen liebevoll wieder aufgepäppelt. Der Rabe hiess zwar Gogo und nicht Röbi und war auch nicht unglücklich in eine Hündin verliebt, aber rührend war die Geschichte allemal, hat sich doch zwischen dem Finder und dem Tierchen eine Freundschaft entwickelt. Tragisch war sie auch, weil der Rabe plötzlich spurlos verschwand.

Während ich so dasass und Gogos Geschichte eifrig in die Tasten haute, kam mir plötzlich der Gedanke: Was, wenn meine Wünsche wahr werden? Begeistert begann ich, drauflos zu wünschen: «Bitte, lieber Sommerloch-Dschinni, lass die Strompreise nicht noch weiter steigen!» oder «Bitte lieber Journalisten-Gott, gib uns doch einen Pumptrack, der sämtliche Pumptracks in der Region miteinander verbindet!» Strassenprojekte wie die Sperrung des Kistenpasses könnte man dann sein lassen, weil sowieso alle nur noch mit dem Trotti unterwegs wären.

In meiner Fantasie kurvte ich bereits von Neftenbach nach Rikon, der Fahrtwind im Haar, die Seele frei, als mich plötzlich ein weiterer Gedanke aus meinen Tagträumen riss. Was, wenn meine Wünsche alles nur noch schlimmer machen? Schliesslich endete Gogos Leben höchstwahrscheinlich im Magen eines Fuchses. Erst kürzlich hoffte ich darauf, dass die Stadt Zürich nach der Street Parade für einmal nicht nach Bisi stinkt. Sie tat es trotzdem, und nicht nur das: Ein Bisi-Geruch hatte sich offenbar auch im denkmalgeschützten Bahnhof-WC in Andelfingen ausgebreitet.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

