«Exgüsi, aber bei Ihnen baumelt da grad etwas Seele raus.» Foto: Lukas Giger



«Du muesch dini Seel ä chli la bambälä la» – so scholl es gestern aus dem Radio. Und ehe Sie nun gleich anfangen, Leserbriefe zu schreiben: ja, «scholl» ist tatsächlich die korrekte Vergangenheitsform von «schallen»; ich habs extra überprüft. Aber man darf unterdessen auch «schallte» sagen. Jedenfalls: Ich schaltete das schallende Radio gleich wieder aus, in meinem Kopf aber sang es weiter, und vor allem fingen Fragen in mir zu nagen an, nämlich die, wie man sich eine «bambälände» oder – hochdeutsch – baumelnde Seele genau vorzustellen hätte.

Bei den Temperaturen, wie wir sie jetzt grad erleben, erlebe ich meine Seele ja eher als zähflüssige Substanz, etwa so wie ein Stück Raclettekäse unter der Lampe. Vielleicht tropft also die Seele sogar, wenn es ihr allzu heiss ist, oder sie liegt einfach nur faul auf dem Sofa. Aber baumeln? Wäre das wirklich so entspannend? Wenn ich mich zum Beispiel an eine Reckstange hänge und dort ein wenig baumle, dann finde ich das schon nach zwei Sekunden unangenehm.

Woran sich für mich eine weitere Frage anschliesst, nämlich die, woran die Seele wohl angemacht ist, um baumeln zu können. Gibt es eine Schnur, an der die Seele baumelt? Und woran wäre denn nun diese Schnur wiederum angebunden? An meinem Nasenbein, an einem Wirbel des Rückgrats? Und schlägt die Seele dann nicht unweigerlich gegen Gegenstände beim Herumgehen? Stellen wir uns vor, ich lasse die Seele baumeln und will mir nur ein Bier holen, schon haue ich versehentlich mit der Kühlschranktür gegen die Seele. Und dann? Dann baumelt sie zwar noch, schmerzt aber dabei.

Müsste nicht zwangsläufig jede baumelnde Seele eigentlich auch wehtun? Davon aber ist nie die Rede. In allen Liedern, Postkartentexten und Ferienwerbungen, in denen von baumelnden Seelen die Rede ist, sucht man Warnhinweise auf allfällige Schmerzen vergebens.

Und schliesslich frage ich mich, wie man wohl aussehen würde, so mit baumelnder Seele. Da wird man bestimmt auf der Strasse angesprochen: «Exgüsi, aber bei Ihnen baumelt da grad etwas Seele raus.» Darum sollte man wohl die Seele, wenn überhaupt, nur zu Hause baumeln lassen und dabei auch nicht zum Kühlschrank wollen. Unter solch einschränkenden Voraussetzungen aber kann die Seele meinetwegen gern allein baumeln. Ich hole mir unterdessen lieber ein Bier.

