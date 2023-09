Kolumne Lomo – Wünschen Wünschen kann gefährlich sein. Beispielsweise dann, wenn jeder Wunsch in Erfüllung geht. Johannes Binotto

Manifestieren ist wieder Trend: «Du musst Dir etwas nur fest genug wünschen, dann geht es auch in Erfüllung». Foto: Urs Jaudas

Um die Jahrtausendwende war mal das Buch «Bestellungen beim Universum» ein Bestseller. Und jetzt lese ich gestern, dass auch im Jahr 2023 das sogenannte «Manifestieren» wieder total im Trend sei. Kernbotschaft des esoterischen Wunderglaubens: Du musst Dir etwas nur fest genug wünschen, dann geht es auch in Erfüllung. Wo andere Glaubensrichtungen erst den Umweg über Gott und Heilige nehmen müssen, da reichen hier die Gläubigen ihre Wunschliste direkt beim Universum ein.

Das alles klingt zunächst mal ziemlich verführerisch, doch je länger ich darüber nachdenke, desto mehr hoffe ich, dass die Macht des Manifestierens doch nur eine eingebildete sein möge. Denn, so überlege ich mir, wäre es nicht in den meisten Fällen verdammt blöd, wenn die eigenen Wünsche sich immer gleich so ungefiltert erfüllen würden? Da sitzt man zum Beispiel beim Dessert und denkt sich, wie schön es doch wäre, jetzt gleich nochmal ein Eis serviert zu kriegen und schon passiert's. So was kann rasch auf die Hüften gehen. Oder ich sitze auf dem Klo, da klingelt es an der Tür und ich wünsche mir die Person ins Pfefferland und merke dann hinterher, dass es der Lieferdienst mit meinem sehnlichst erwarteten Paket war, welches sich nun aber im Pfefferland befindet.

Würde das Manifestieren funktionieren, dann müssten wir alle uns verdammt fest konzentrieren um zu verhindern, nicht aus Versehen was Doofes zu wünschen. Ja, selbst in den Fällen, wo unser Wunsch ganz unproblematisch scheint, müssten wir wohl noch ein paar mal drüber schlafen, ob er nicht vielleicht doch unbeabsichtigterweise einen fatalen Nebeneffekt haben könnte. Da wünscht man sich ein paar Kilos weg, hat aber nicht dran gedacht, sich auch noch neue passende Kleider dazu zu wünschen oder man wünscht sich einen neuen Job und muss dann dort umgehend anfangen, während man sich beim alten noch gar nicht abgemeldet hat. Ich glaub, insgesamt würde das Manifestieren dazu führen, dass wir uns aus lauter Angst vor Nebenwirkungen gar nichts mehr wünschen und wären dadurch dann am Ende noch deprimierter als je zuvor.

Deswegen bleib ich lieber beim alten System: Ich wünsch mir was und die göttliche Aufsichtsbehörde schaut sich meinen Wunsch an, heftet ihn erst mal in einem Ordner ab und wartet so lange, bis ich den Wunsch vergessen hab und schmeisst ihn dann in den Papierkorb.

