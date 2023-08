Kolumne Stadtverbesserer – Die Woche unseres Missvergnügens Mit den Ferien endet auch die sonnige Sommerlaune. Der Stadtverbesserer findet: Die perfekte Gelegenheit, mal all den Frust rauszulassen. Jonas Keller

Einfach mal alles rauslassen: Die Woche nach den Sommerferien ist perfekt, um die Unzufriedenheit zu zelebrieren. Foto: Getty Images

Das war sie also, die schlimmste Woche des Jahres. Vorbei das süsse Musikfestwochenleben auf der Steinberggasse. Schluss mit leeren Bussen, in denen man sich ohne Schuldgefühle über vier Sitze ausbreiten konnte. Kinder mussten die Badi wieder gegen die Schulbank eintauschen, Eltern sich um heikle Schulwege sorgen. Kurz: Die Sommerferien sind vorbei, der Ernst des Lebens ist zurück.

Ewige Sommerferien – das ist ein Wunsch, den natürlich auch der Stadtverbesserer schon gehegt hat. Der Realist in uns, diese ewig rechthabende Nervensäge, sagt dann jeweils, dass nichts ewig währen kann. Schön. Dann lasst uns wenigstens unser Missfallen über das Ende der Sommerzeit zelebrieren. Es muss ja nicht gleich wie bei König Richard ein Winter unseres Missvergnügens werden. Eine Woche reicht auch.

George Stutz, ehemaliger Redaktor des ehemaligen Winterthurer Newsportals «84XO», ging da mit gutem Vorbild voran: Er wetterte über die neuen «Vollpfosten» auf der Stadthausstrasse und meinte wohl auch gleich jene, die sie aufstellen liessen. In anderen Wochen mag die verbale Breitseite irritieren. In dieser gilt: mehr davon! Lasst sie raus, die schlechte Laune, bis nichts mehr davon übrig ist. Emotionaler Herbstputz, sozusagen.

Ganz in diesem Sinne trafen sich die hiesigen Kämpfer gegen Windmühlen, pardon, Windräder. Einen «Furz im Kopf» habe Regierungsrat Martin Neukom, wurde da moniert. Ob solcher Hingabe an den Geist dieser Woche kann man sich nur verneigen. Und dieser ist allgegenwärtig: Just da der Stadtverbesserer diese Zeilen schreibt, hört er eine Redaktionskollegin entnervt ins Telefon sagen: «Sie müssen mich nicht anschreien.» Au contraire! Schliesslich ist die Woche schon fast vorbei und will genutzt werden.

Und was, wenn man gar nichts zu klagen hat? Gefrustet sein über den fehlenden Frust wäre natürlich eine Option, wobei sich da Paradoxa auftun, die ebenfalls das Potenzial haben, den letzten Nerv zu rauben. Wer wirklich will, kann sich aber ohnehin über wirklich alles aufregen. Und merkt dabei, dass es eigentlich sehr wenig gibt, über das man sich auch wirklich aufregen muss.

