Nahmen sich an der eigenen Nase: Die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer am Fantasie-Festival. Foto: Marc Dahinden

Der Artikel über den «Theater mit Nase»-Workshop am Fantasie-Festival im Tössfeld brachte den Stadtverbesserer ins Grübeln. Nicht in der Nase. Sondern darüber, dass er sich dem vermeintlich Banalen und Selbstverständlichen öfters aus einer anderen Perspektive annähern und es neu entdecken sollte.

Die Nase, hat er gelernt, ist definitiv mehr als ein Organ, das in der Mitte des Gesichts sitzt und manchmal verstopft ist. Für seine ziemlich gerade «Römernase» hat der Stadtverbesserer schon Komplimente bekommen. Er selber findet sie ein Mü zu lang, will sich aber nicht beklagen. Beflügelt von der Nasentheater-Fantasie pustete ihn das Fantasie-Festival gedanklich zurück in die Kindheit. Vor den Fernseher, zu Wickie, dem kleinen Wikinger. Ihm kamen nasereibend bekanntlich die cleversten Ideen, mit denen er seinen tollpatschigen starken Männern zuverlässig aus der Bredouille half.

Nasereibend hatte auch der Stadtverbesserer eine plötzliche Eingebung. Liesse sich nicht die regelmässig gehässig geführte Diskussion um Sinn und Unsinn von Kunst am Bau befrieden, indem man Gliedmassen und Organe an die Fassade kleben würde? Er sieht ein fleischig-rosarotes Riesenohr am Giebel des Semper-Stadthauses vor sich, das da sagen will: «Hört her, liebe Leut. Hier verteilen wir keinen Satz rote Ohren, sondern Streicheleinheiten fürs Gehör!» Oder ein Daumen-hoch-Händchen am Eingang des Superblocks? Die Botschaft: «Danke, dass Sie Ihr Steuergeld bei uns anlegen!» Vom Dach des Polizeigebäudes glotzt in der Stadtverbesserer-Fantasie ein grosses Auge. «Wir haben ein Auge auf Sie. Tschuldigung. Für Sie!» Zwinker, zwinker. Und bei der Kehrichtverbrennungsanlage könnte man – um den Zankapfel «rostiger Zaun» vergessen zu machen – einen Riesenfuss aufstellen. «Chli stinke mues es!»

Aus der albernen Träumerei gerissen, erinnert sich der Stadtverbesserer daran, dass ab Ende August zum Glück eine ausgereiftere Idee der Altstadt ein neues Gesicht gibt: die 120 bunt bemalten Stadtlöwen. Da scheinen die Initianten definitiv den richtigen Riecher gehabt zu haben, in der Stadt mit den zwei Löwen im Wappen.

