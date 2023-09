Der Recyclinghof Maag in der Grüze. Foto: Marc Dahinden

In Winterthur wird Recycling hochgehalten. Der Recyclinghof Maag in der Grüze ist so beliebt, dass er jährlich mehr Abfall sammelt als die städtische Entsorgung. Und dabei ist er sehr konsequent: Was einmal im Sammeltrog liegt, dürfen andere nicht mehr einfach mitnehmen. Zum Leidwesen eines Leserbriefschreibers, der ein Buch retten wollte und im Recyclingbüro hörte: «Alle Bücher werden ohne Ausnahme zu neuem Papier verarbeitet.» Laut Geschäftsführerin Judith Maag konkurrenziert man sonst die Brocki, die ihre Ladenhüter-Bücher in die Maag bringen.

Die Stadtverbesserin findet: Winterthur würde etwas mehr solch klarer Haltung guttun. Sie haben Ihr Handy fallen lassen und wollen es aufheben? Geht nicht. Alle Mobiltelefone werden ohne Ausnahme zu Diktiergeräten für den Stadtrat verarbeitet, der damit all seine Reden übt. Sie haben Ihren Kaffee zum Abkühlen in der Büroküche stehen lassen und wollen ihn jetzt trinken? Geht nicht. Alle Getränke werden ohne Ausnahme zu Kraftstoff für die neuen, noch ökologischeren Stadtbusse verarbeitet. Sie haben Ihre Kinder im Hort abgegeben und wollen sie wieder abholen? Geht nicht … Okay, lassen wir das. Auf dieses Glatteis wagt sich nicht einmal die Stadtverbesserin.

Doch natürlich lässt sich selbst in der Recyclinghochburg Winterthur nicht ganz alles wiederverwenden. So grub ein Teil des Stadtparlaments kürzlich etwas gar tief in der Mottenkiste, als es die uralte Idee eines Heiligbergtunnels aufwärmen wollte. Und musste sie wieder genau da abstellen, wo sie hergekommen war: auf der langen Ersatzbank von Projekten, deren Zeit noch nicht gekommen ist und die vielleicht auch nie kommen wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.