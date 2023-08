Kein Aufwand zu gross: Hier ziert eine Wand aus Waschmaschinen einen Feststand an der Badenfahrt 2023. Das Volksfest dauert vom 18. bis zum 27. August und feiert dieses Jahr das 100-Jahr-Jubiläum. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

An diesem Freitag hat in Baden die Badenfahrt begonnen, eines der grössten Volksfeste der Schweiz, und ein Freund hat mich gefragt, was sich die meisten, die dort leben oder wie ich dort aufgewachsen sind, kaum je fragen: Warum das Fest denn Badenfahrt heisse und nicht einfach Badener Fäscht oder so? Tatsächlich ist der Begriff sehr viel älter als das Fest, das 1923, also genau vor hundert Jahren, ins Leben gerufen worden war.