Abstimmung Dorfplatz Illnau – Komitee formiert sich – zwei Häuser sollen verschwinden Jungliberale, FDP, SVP und BDP wünschen sich einen attraktiven Dorfplatz. Und setzen sich dafür ein, dass der Platz auch wirklich grösser wird. Nadja Ehrbar

So soll gemäss den bürgerlichen Parteien der neue Dorfplatz aussehen – mit einem Neubau (weisses Haus links) anstelle der Gebäude an der Usterstrasse 23 und 25. Foto: PD

Nachdem sich vor allem Vertreter der Mitte-links-Parteien zu einem Komitee zusammengeschlossen haben, tun dies nun auch die bürgerlichen Parteien. Es geht um die Abstimmung zum Dorfplatz Illnau, über die das Volk am 29. November an der Urne befindet.

Zur Auswahl stehen zwei Varianten: Eine bürgerliche Initiative vom Januar 2017 fordert, die Häuser an der Usterstrasse 23 und 25 abzubrechen. Der Stadtrat hingegen will die Häuser sanieren und umbauen. Er hat deshalb einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Auf eine Abstimmungsempfehlung hat das Parlament an seiner Juni-Sitzung verzichtet.